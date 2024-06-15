禁止賣空直至明年3月……被政治左右而傷痕累累的股市. June. 15, 2024 08:44. . 韓國政府和國民力量黨決定將禁止賣空的措施延長到明年3月底。意思是，將修改只對外國投資者和機構投資者有利的賣空制度，在構建防止非法賣空的電算系統之前繼續禁止賣空。照此下去，去年11月開始的禁止賣空措施將持續到明年最短1年4個月。 賣空是指期待股價下跌，借股票出售，以後股價下降時，以低價回購並償還，以獲得利潤的投資方法。全球金融危機爆發時，發達國家也有暫時禁止賣空的情況。但是，像韓國這樣經濟規模排名前十的國家在並非危機狀況時禁止壹年多是史無前例的。去年部分外國投資銀行的非法賣空被揭發後，政府和執政黨以此為契機，全面禁止賣空已有8個月。 但是，去除過度膨脹的股票泡沫、尋找適當的價格等，賣空也有不少值得肯定的功能。正因如此，它才成為韓國政府持續推進的納入摩根士丹利資本國際（MSCI）發達國家指數的主要條件。MSCI上周將韓國股市的“賣空接近性”成績從正值改為負值。如果繼續禁止，就等於發出了很難被納入指數的信號。因被納入指數而備受期待的數十萬億韓元的外國資金流入也成了空話。 之所以發生這樣的事情，是因為政府和執政黨考慮到1400萬螞蟻投資者，將賣空變成了政治焦點。上個月底，甚至出現了金融監督院院長提及“6月份重啟部分賣空”、總統室卻表示“這只是金融監督院院長個人的願望”予以否認的突發事件。此前，尹錫悅總統在1月份曾表示，“如果不制定明確的消除副作用措施，完全沒有重啟的意思”，但股市當時分析認為，這壹講話是針對4月10日議會選舉的。 目前，經合組織成員國中禁止賣空的國家只有韓國和土耳其。可以說，在主要國家股市連日刷新歷史最高紀錄期間，禁止賣空也對獨自不振的韓國股市的成績產生了影響。有必要整頓監視對個人投資者不利的制度和非法行為的系統。但政府和執政黨只看投資者的眼色，繼續延長禁止賣空時間，對韓國股市的“增值”或螞蟻們的資產增值是沒有幫助的。

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