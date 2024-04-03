從今天開始，外國人入境6個月後才能享受健康保險被扶養人優惠. April. 03, 2024 07:19. by 呂根浩記者 yeoroot@donga.com. 外國人和海外公民必須在國內居住6個月以上，才能成為健康保險職場加入者的被撫養人。其宗旨是防止居住在海外並暫時進入國內享受健康保險優惠的“免費乘車”。 保健福利部表示，包含上述內容的《國民健康保險法修訂案》將從3日開始實施。在此之前，外國人職場加入者可以在沒有其他標準的情況下，將居住在海外的家人登記為被撫養人。但是即使是同樣的外國人，地區加入者也要滿足國內居住6個月以上等條件才能得到優惠，因此提出了公平性問題。福祉部相關人士表示：“部分外國人中，出現了居住在海外的父母暫時入境接受癌癥治療後返回的情況”，“通過制度改善，每年將節約121億韓元左右的財政效果。” 但是，外國人職場加入者的配偶或未滿19歲的子女不適用居住期限。另外，如果有永久居住、非專業就業、結婚移民、留學等理由，入境後可以立即成為被扶養人。這是考慮到外交官或派駐人員家屬等有可能享受不到國內健康保險優惠等善意損失而采取的措施。以2022年末為基準，國內加入健康保險的外國人有132萬名，其中中國國籍的加入者占52%（68萬名）。

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