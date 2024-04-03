議會選舉：30個地方勢均力敵，決定勝負的“霧中600萬票”. April. 03, 2024 07:19. by 尹多彬記者、權九龍記者 empty@donga.com、9dragon@donga.com. 距離第22屆議會選舉還有壹周，但據推算，尚未確定投票意向的浮動層最少有446萬人，最多可達619萬人。據分析，朝野政黨在全國254個地區中，有30個地區被共同選為勢均力敵的地區，浮動層將決定這些“霧中交戰地”的最終勝負。 《東亞日報》委托民意調查機構“Research & Research”2月28日和29日以全國1004名成年男女為對象實施的民意調查結果顯示，回答在此次議會選舉中壹定會投票的“積極投票層”選民中，有10.1%的人表示尚未確定投票給哪個候選人。如果將此適用於此次議會選舉的4425.1919萬選民，則約有447萬人尚未確定投票意向。據分析，在全體應答者中，14.0%的人表示尚未確定投票給哪個候選人，浮動層選民最多將達到619萬人。（以100%無線電話詢問的方式，以無線RDD為樣本實施。可信度為95%，抽樣誤差±3.1個百分點，應答率為9.3%，詳細內容請登錄中央選舉輿論調查審議委員會網站查詢） 政界認為，上次議會選舉時據推測有約1000萬名浮動層，今年數字之所以減少，是因為政治兩極化比4年前更加嚴重，兩黨支持層正在更加團結。政界相關人士表示：“雖然浮動層的全體人數有所減少，但決定核心交戰勝負的決定票的影響力進壹步增大。” 《東亞日報》2日對朝野政黨市道委員會及緊急對策委員會核心負責人進行了采訪，結果顯示，國民力量黨和共同民主黨把首爾市的鐘路、龍山、永登浦、陽川甲、江東甲等5處和京畿道的高陽甲、城南盆唐甲、城南盆唐乙、龍仁甲等首都圈8處共13處，選為勢均力敵的勝負地區。此外還有大田、忠清的6個地方和釜山、蔚山、慶南的8個地方、江原的3個地方，朝野政黨都認為勢均力敵。 特別是20多歲（18-29歲）選民的25%、30多歲選民的23.4%、中立層的17.2%都是浮動層，他們的決定被認為是決定勝負的變數。韓國外國語大學政治外交學系教授李在默（音）表示：“由於第21屆國會中巨大兩黨表現出的弊端，政治兩極化現象更加嚴重。因此，最近在主要選舉中起到‘搖擺投票人’作用的二三十歲年輕人，就‘誰能代表我們這壹代’感到非常苦惱。”

한국어