“投票所偷拍相機”共犯50多歲女性被追加立案……“調查是否還有其他共犯”. April. 02, 2024 08:16. by 金賢洙記者、梁山=道英振記者 newsoo@donga.com,0jin2@donga.com. 在4•10總選（國會議員大選）即將到來之際，在全國41處事前投票所設置非法攝像機的極右傾向油管博主韓某（49歲）被拘留，在慶南梁山地區涉嫌幫助韓某設置非法攝像機的50多歲女性被追加立案。目前為止，參與韓某犯罪的共犯共有2名。據悉，她們都是韓某YouTube頻道的訂閱者。警方正在集中調查是否還有其他共犯。 慶南梁山警察署1日表示，追加立案了在梁山地區內的6處4•10總選事前投票所，幫助韓某安裝非法攝像機的50多歲女性金某。金某涉嫌與韓某和另壹名共犯70多歲的男性楊某合謀犯罪（侵入建築物及違反通信秘密保護法等）。 警方認為，這些共犯壹同策劃在梁山市梁州洞行政福利中心等梁山地區6處事前投票所等地設置非法攝像機的韓某的犯罪並合謀的，因此當天申請了拘捕令。據悉，警方通過閉路電視（CCTV）和扣押物品的分析，掌握了這些人與韓某合謀犯罪的情況。 警方相關人士解釋說：“雖然目前還沒有確認兩名共犯親自安裝攝像機的事實，但事先已經掌握了合謀情況”，“計劃調查是否還有其他共犯。” 警方表示，發現韓某在首爾、仁川、梁山等全國41處事前投票所安裝了非法攝像機。其中36處實際安裝了攝像頭，對5處正在確認事實關系。據調查，她們在網上購物中心大量購買了非法攝像機。警察廳國家調查本部長禹鐘壽在當天的例行記者見面會上表示：“不僅是非法攝像機的設置，流通本身也是非法的”，“因為選舉在即，所以將迅速展開調查。”

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