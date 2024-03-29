威爾•史密斯在明洞享受糖燒餅，與道奇隊簽訂“10年1900億韓元”的巨額合同. March. 29, 2024 07:31. by 李憲宰 uni@donga.com. 為參加在高尺天空巨蛋體育場舉行的本賽季美國職業棒球大聯盟（MLB）揭幕戰2連戰首爾系列賽（20、21日）而來到韓國的威爾•史密斯（29歲）以10年總額1.4億美元（約1887億韓元）的合同條件，與所屬球隊洛杉磯道奇隊續約。 史密斯在訪韓期間和妻子壹起來到首爾明洞等地，享受了糖燒餅、煎餃、糖葫蘆等美食，並將這樣的照片上傳到社交媒體上，為韓國粉絲們所熟知。史密斯的妻子在首爾系列賽結束後回到美國後，還在社交媒體上上傳了穿著在韓國購買的韓服的女兒的照片。史密斯在首爾系列賽的兩場比賽中取得了0.500（10次有效擊球、5支安打）的擊球率和2打點的數據。 包括MLB.com在內的美國媒體報道說，道奇隊在史密斯29歲生日前壹天的28日就延長10年合同與後者達成了協議。道奇隊的主力捕手史密斯通過此次合約成為了MLB中收入最多的捕手。捕手簽訂10年長期合同也是MLB歷史上第壹次。 2016年以全體選秀第壹順位被道奇隊選中的史密斯於2019年首次進軍MLB，並從2021年開始占據主力位置。史密斯在2025賽季結束後將獲得自由簽約選手（FA）資格，但道奇隊通過此次合約讓他留隊至2032年。史密斯說：“我無法想象自己穿著不是道奇隊的隊服，而是其他球隊的隊服出場比賽的樣子。今後10年更加令人期待。”隨著史密斯的續約，至少到2032年為止，穿上道奇隊隊服的選手增加到了4人，其他三人分別是大谷翔平、莫基•貝茨、山本由伸。

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