請給予審判，結果是粗話滾滾. March. 29, 2024 07:30. by 尹明真記者、權九龍記者 mjlight@donga.com、9dragon@donga.com. 從4月10日議會選舉正式選舉運動期間的第壹天開始，朝野政黨領導層就互相提出“審判論”，粗話滾滾。國民力量黨緊急對策委員長韓東勛28日對共同民主黨代表（黨首，下同）李在明和曹國革新黨代表曹國表示：“把政治當作狗的人才是問題，政治本身是沒有罪的。”李在明指責稱：“這是毀掉國家、背叛國民的政權。”從選舉運動第壹天開始，朝野政黨就沒有拿出民生政策和競選公約，而是互相攻擊對方，宣揚“審判論”。對於朝野政黨的表現，選民們稱之為“沾上糞便的狗之間在打架”，表現出疲勞感。 韓東勛當天在首爾市西大門區新村洞集中遊說現場表示：“問題是把政治當成狗的人，政治本身是沒有罪的。”他本人前壹天在仁川現場緊急對策委員會議上還囑咐稱，“應該更加節制，做出符合國民要求的言行”，僅過壹天就引發了粗話爭議。韓東勛當天在每個遊說現場都提出了針對李在明和曹國的“李-曹審判論”，宣稱“審判犯罪者的是民生”。他在首爾市廣津區也表示：“從兩人（李在明、曹國）被判有罪到入獄，3年時間太長了。” 共同民主黨針鋒相對地表示：“菩薩的眼裏都是菩薩，豬的眼裏都看成豬。”該黨綜合狀況室室長金民錫在記者會上表示：“我不會用和韓（東勛）委員長壹樣的眼光看待世界、參加此次選舉。在剩下的時間裏，我會有品格地呼籲支持。” 但是，在共同民主黨遊說現場，也出現了提出政權審判論的粗話。李在明當天在總統室所在的首爾市龍山區舉行了緊急對策委員會成立儀式，高喊“背叛國民的尹錫悅政權，現在需要我們國民的鞭打和鞭策。因為政權的無能，經濟崩潰了。”該黨常任選舉對策委員長李海瓚也參加了親在野黨傾向的金禦俊（音）的油管（YouTube）頻道，聲稱尹錫悅“魯莽、無知、無情”，並稱“盧泰愚前總統更是貴族。（所以）幹脆走向了審判選舉”。他同時表示：“好象已經抓住了勝機。” 曹國當天也在釜山舉行出征儀式，尖銳地指出：“希望大家以‘照這樣下去國家會滅亡’的判斷給予力量。” 選民們對此反應冷淡。記者在韓東勛首爾市麻浦區望遠市場遊說現場見到的姜某（70歲）說：“沾著糞便的狗在打架。應該先審判臟話審判論。”家住首爾市城東區的朴炯錫（音，31歲）說：“啊，又開始了！在‘只顧著自己打架，把國民拋在了腦後’的郁悶感中產生了幻滅感。”在李在明的遊說現場見到的公司職員金某（29歲）說：“看他的行徑，不管選誰都壹樣。”

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