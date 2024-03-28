中國向世貿組織起訴“美國削減通脹法擾亂供應鏈”……美國：“賊喊捉賊”. March. 28, 2024 07:31. by 金喆仲 tnf@donga.com. 在中國電動汽車企業加快進軍世界市場的步伐的情況下，中國向世界貿易組織起訴了只對北美地區組裝的電動汽車提供補貼的美國政府《削減通貨膨脹法》。中國認為，這是美國打著“應對氣候變化”的幌子歧視中國產汽車的措施。美國則針鋒相對地表示，“持續不公正慣例的是中國”。 據路透社等媒體報道，中國向世貿組織起訴，要求糾正因削減通脹法產生的歧視性補貼執行，糾紛解決程序於26日開始。中國商務部還在同壹天主張：“美國以應對氣候變化、保護環境等為由實施了削減通脹法，但實際上是強迫只購買美國產品，本質上具有歧視性。”中國商務部還聲稱：“通過削減通脹法排除中國等其他世貿組織成員產品，是歪曲公平競爭、嚴重擾亂電動車供應網的行為。” 美國削減通脹法把安裝未在中國、俄羅斯、朝鮮等“擔憂國”采購核心礦物及零部件的電池，並在北美地區組裝的電動汽車每輛最多發放7500美元（約1013萬韓元）的補貼。 美國反駁稱這是“賊喊捉賊”。美國貿易代表戴琪尖銳地指出：“中國為了妨礙公平競爭，加強中國制造企業的支配力，正在堅持不公正的政策和慣例。”中國根據2012年發表的《節能及新能源汽車產業發展計劃》等，對電動汽車進行了破格補貼、政府部門義務購買等支援，被認為是問題所在。 因為中國的起訴，美國要在30天內與中國進行協商。如果不能達成協議，世貿組織的審判程序將啟動。即使中國勝訴，美國也可以上訴，因此紛爭長期化是不可避免的。有分析認為，中國不可能不知道這壹點，因此選擇起訴的理由是考慮到了11月的美國大選。世貿組織顧問、新加坡經營大學教授亨利·高對彭博社表示：“無論誰在美國大選中獲勝，中國的意圖是（制造對削減通脹法的負面輿論）防止類似事件再次發生。”

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