“加強尖端投資獎勵”，韓國政府推進“半導體補貼”. March. 28, 2024 07:31. by 世宗=趙應亨記者、洪錫浩記者 yesbro@donga.com. 政府正在考慮向半導體企業支付補助金。目前，在沒有補助金的情況下，韓國主要以投資稅額減免為中心支援半導體產業。據分析，這是在美國、日本等國家以巨額補助金展開半導體招商引資競爭的情況下，為了擴大國內投資誘因。 政府27日召開“第5屆國家尖端戰略產業委員會”會議，討論並通過了包含加強對特色園區入駐企業的投資獎勵等內容的“尖端戰略產業特色園區綜合支援方案”。 政府相關人士表示：“在競爭國家的投資補助金競爭加劇的情況下，正在持續討論以入駐特色園區的企業為對象追加擴充投資獎勵的方案”，“半導體企業補助金支付也是各種方案之壹。” 據分析，在美國觸發的半導體補助金戰爭演變成國家對抗戰後，政府開始討論支付補助金。最近，美國政府決定向本國半導體企業英特爾提供85億美元（約11.4萬億韓元）規模的巨額補助金。 日本也通過《經濟穩定保障促進法》等，向半導體投資最多支付50%的補助金。此前，三星電子半導體（DS）部門負責人（社長）慶桂顯和SK海力士代表理事郭魯正等半導體企業家曾會見產業通商資源部長官安德根，建議新設投資補助金。 半導體業界相關人士表示：“對於需要持續進行巨額投資的半導體企業來說，稅額減免和直接補貼都是必要的”，“看來對半導體與經濟穩定直接相關的情況達成了共識。”

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