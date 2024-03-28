再次到來的4月16日，用爸爸的眼睛記錄的《風之歲月》. March. 28, 2024 07:30. by 崔智善 aurinko@donga.com. 他們的10年可以用世上怎樣的詞語來表現呢？“歲月號慘案”在4月16日迎來10周年之際，整理從慘案發生後到現在犧牲者家屬們經歷的10年歲月的紀錄片《風之歲月》將於下月3日上映。電影是由歲月號事故犧牲者文智聖的父親文鐘澤（音譯）親自拍攝的影像制作的。這是遺屬首次親自制作歲月號遇難者家屬故事的電影。 電影以櫻花盛開的安山檀園高中為全景開始。失去即將到來的所有溫暖春天的孩子們和失去像閃耀的春天壹樣孩子的父母的樣子重疊在壹起，讓人忍不住眼眶泛紅。文某親自平靜地讀了旁白。從2014年4月16日聽到事故消息後聚集到檀園高中的家人開始，到全南珍島郡彭木港和國會、光化門、青瓦臺，逐壹走過家人們10年來流淚的空間。電影中間還插入了仿佛親自置身於船上的晃動的畫面。 電影是以從2014年8月開始幾乎每天記錄遺屬們的日常生活的文某的影像資料為基礎制作的。文某還是遺屬YouTube頻道《416TV》的運營者。僅整理的影像就達50TB（萬億字節）。與文某壹起，紀錄片導演金煥泰共同執導。 文某在26日舉行的記者招待會上表示：“《風之歲月》是壹部有心臟才能看到、有胸襟才能聽到的電影。”他說：“希望不了解歲月號慘案的年輕人多多觀看”，“（對於慘案）國家是怎麽做的，我應該做些什麽，如果觀眾帶著這樣的思考走出劇場，我認為這就是壹次巨大的成功。” “有的人讓我到此為止，有的人讓我埋在心裏。總有壹天會再次見到孩子們，至少爸爸媽媽已經盡力了。希望見到孩子們的那天能那麽說。”

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