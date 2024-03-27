白種元制作的“紀念食品”即將面世. March. 27, 2024 07:40. by 孫孝珠 hjson@donga.com. The Born Korea餐飲集團代表白種元計劃開發包含保勛歷史的新菜單“紀念食品”（暫稱）將在護國報勛月6月舉行的大韓民國報勛文化節上公開。 正在準備大韓民國報勛文化節的國家報勛部表示：“26日在首爾龍山首爾地方報勛廳與報勛部長官姜貞愛和白代表等簽訂了《推進大韓民國報勛文化節及擴散報勛文化的業務協約》。”此次協議是為了讓所有國民都能輕易接觸到報勛的價值而舉辦的報勛文化節的成功推進，報勛部和The Born Korea決定進行合作而達成的。協議中包含了雙方將在報勛文化節和飲食文化的聯系、營造穿著制服的英雄們受到禮遇的社會氛圍、推進日常生活中報勛文化擴散相關事業等方面進行合作的內容。 白代表和The Born Korea計劃今年6月在首爾市內公園舉行兩天左右的活動，並計劃開發在準備舉辦活動的報勛文化節上銷售的新菜單，同時招募運營美食空間（展位）的參與者，並傳授烹飪方法。此前，白代表在今年1月也與國防部簽訂改善兵營食堂的業務協議等，積極參與了軍隊及報勛相關的合作。據悉，白代表1989年被任命為陸軍學士士官第14期軍官，在第7炮兵旅擔任幹部食堂管理軍官，對軍隊和報勛非常關註。 報勛部長官姜貞愛表示：“報勛部將努力使報勛文化節成為所有國民能夠感受到‘日常生活中鮮活存在的報勛、值得自豪的大韓民國’的場所。”

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