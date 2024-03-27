韓東勛：“在野黨的言論，是在顛覆國家” VS 李在明：“無能、不負責任的政權”. March. 27, 2024 07:40. by 朴勛相記者、尹多彬記者 tigermask@donga.com、empty@donga.com. 在28日開始的4月10日議會選舉正式選舉運動即將開始之際，國民力量黨緊急對策委員長韓東勛表示：“那邊的勢力（共同民主黨）說的，與其說是牽制政府，不如說更接近顛覆。把國家搞得壹團糟。”共同民主黨代表（黨首）李在明表示：“作為執政黨，濫發無法遵守的‘虛假公約’，依靠無能、不負責任的政權，不可能改變居民的生活。” 朝野代表互相定義對方為“顛覆國家勢力”“無能、不負責任的政權”，預告了正式選舉運動期間的激烈戰鬥。 韓東勛25日在首爾市江南區某咖啡廳進行的采訪中批評稱：“牽制政府的論調總是很高，政府應該受到牽制。（共同民主黨）說話，都是從超越法律、不正常、不常規的方式直接把（政府）拉下馬的權力鬥爭觀點出發。”對於李在明提出的發放人均25萬韓元的恢復民生補貼，韓東勛尖銳地指出：“這不是負責任的政治，而是對未來壹代的剝削。共同民主黨把國民看成壹種獲得選票的實驗場所。” 對於共同民主黨等在野黨提出的“為彈核而獲得200個席位”的主張，韓東勛表示：“拿到200個席位，在國民看來，這是非常傲慢的說法。好像是脫韁了。國民們會密切關註。” 李在明當天在接受《東亞日報》的書面采訪時批評稱：“在過去的兩年裏，尹錫悅政權利用國民賦予的權力，讓國民的生活飽受痛苦，在‘度日艱難’的吶喊聲中，也沒有出臺任何對策。”他還說：“作為負責國政的國會議員和在野黨的政治領導人，我想讓大韓民國停止倒退，重新站穩腳跟，成為發達國家。我抱著哪怕多確保壹票也要真正審判尹錫悅政權的覺悟，正在竭盡全力。” 競選仁川市桂陽選區國會議員的李在明說：“不能完全集中於桂陽（的選舉運動），我感到很抱歉。如果不想停止桂陽的成長和發展，就必須停止政權的暴政，用實踐而不是語言來證明的政治。”李在明當天作為桂陽選區候選人接受了采訪。

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