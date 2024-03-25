朝鮮主場與日本的比賽取消……國際足聯判其0比3負. March. 25, 2024 08:12. by 姜泓求 windup@donga.com. 國際足聯（FIFA）取消了原定於26日在平壤舉行的2026北中美世界杯亞洲區第2輪預選賽朝鮮（北韓）隊與日本隊的比賽，並宣布朝鮮隊輸球。因為，朝鮮表示，如果沒有具體說明，就不能在平壤舉行比賽，而且也沒有告知比賽地點和日期。 FIFA表示，“26日朝鮮隊和日本隊的比賽取消。朝鮮沒有安排（希望延期的）比賽日程和除平壤以外的其他比賽場所。”FIFA將朝鮮遞交給懲戒委員會，原定於26日舉行的比賽被處理為朝鮮0比3負。 至此，日本隊在世界杯亞洲區第2輪預選賽B組取得了4戰全勝（積12分）的成績，無論剩下的兩場比賽結果如何，都獲得了進入賦予各組前兩名球隊的最終預選賽入場券。目前戰績為1勝3負（積3分）的朝鮮隊排在B組第3位，根據26日敘利亞隊（積4分）與緬甸隊（積1分）的比賽結果，朝鮮隊有可能跌至小組最後壹名。 21日，朝鮮在東京客場挑戰日本隊的小組賽第三場比賽中以0比1敗北。第二天22日，亞足聯（AFC）表示，“26日在平壤舉行的比賽將不會舉行。朝鮮兩天前通報說，由於不可避免的原因，必須在中立場所進行比賽。”朝鮮還剩下6月份與敘利亞、緬甸的世界杯第2輪預選賽主場比賽。

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