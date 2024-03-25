現代汽車：“明年為止將構建500臺電動汽車超高速充電器”. March. 25, 2024 08:12. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 現代汽車集團24日表示，到明年為止，將把電動汽車超高速充電服務“E-pit”大幅擴大到500臺，是原來的兩倍。E-pit自2021年4月開始首次提供服務以來，目前在全國54個地方設置了286臺。 該E-pit內安裝了最大功率350千瓦規格的充電器。以現代汽車的電動運動型多功能車（SUV）IONIQ 5為例，剩余10%的電池充電到80%僅需約18分鐘。現代汽車集團全年24小時管理E-pit。結果，去年無法充電的時間比率“休止率”比前壹年下降了壹半，降至3%左右。 此外，現代汽車集團去年12月還推出了“E-pit Pass”。除了E-pit之外，合作公司的充電站也提供可以以與各充電事業者會員費用相同水平的費用進行充電的會員服務。現代汽車集團計劃今年下半年（7~12月）擴大合作範圍，使國內充電樁的85%（共26萬臺）充電器可以使用E-pit Pass。 現代汽車集團除了E-pit之外，還計劃到2025年為止，通過子公司韓國電動汽車充電服務追加設置3000臺超高速充電器，通過現代工程追加設置2萬臺慢速充電器。

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