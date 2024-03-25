“‘伊斯蘭國’恐襲遭成133人死亡”……普京：“烏克蘭是幕後黑手”. March. 25, 2024 08:12. by 開羅=常駐記者 金起潤、華盛頓=常駐記者 文炳基 pep@donga.com、weappon@donga.com. 當地時間22日，在距離俄羅斯首都莫斯科克裏姆林宮（總統室）不到20公裏的“克羅庫斯市政廳”演出場發生槍擊恐怖事件，造成至少133人死亡。伊斯蘭武裝團體“伊斯蘭國”的分支“呼羅珊”自稱是恐怖襲擊的幕後主使。但俄羅斯總統普京在沒有公開其他信息的情況下，聲稱“恐怖分子已經逃往烏克蘭方向”，主張“烏克蘭幕後操縱論”。 22日晚7時40分左右，為觀看音樂會來到演出現場的俄羅斯市民，面對武裝分子的自動步槍亂射和縱火等束手無策，紛紛倒下。截至24日上午10時，至少有133人死亡，100多人受傷。這是繼2004年造成314人死亡的車臣叛軍在別斯蘭制造學校人質事件後，20年來俄羅斯發生的最嚴重的恐怖襲擊。 “伊斯蘭國-呼羅珊”在恐怖襲擊發生後，通過與“伊斯蘭國”有關聯的新聞媒體“阿馬克”聲稱是自己所為。美國副總統卡梅拉·哈裏斯也表示“伊斯蘭國-呼羅珊負有責任。” 但俄羅斯在逮捕包括4名核心嫌疑人在內的共11人後，提出了與烏克蘭有聯系的可能性。普京23日在對國民演說中主張：“他們向烏克蘭方向逃走，根據初期情報，烏克蘭方面設有可以越過國境的窗口。我們將找到加害者和組織的幕後主使，並進行懲處。” 美國白宮國家安全委員會立即反駁稱：“烏克蘭完全沒有介入。”烏克蘭總統澤連斯基也通過聲明反駁道：“普京等垃圾都只想指責別人。他們總是使用同樣的伎倆。” 白宮還表示：“3月初，美國政府向俄羅斯共享了有人計劃在莫斯科實施恐襲的情報。”有分析認為，普京把此次恐怖襲擊的責任加諸烏克蘭和支持烏克蘭的西方，把反恐失敗的責任推卸給烏克蘭，並想以此為借口加強對烏克蘭的攻擊，美國通過公開情報，出面阻止俄羅斯。

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