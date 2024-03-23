孫興慜：“只要國家隊需要我，我就會拼盡全力在賽場上奔跑”. March. 23, 2024 08:03. by 姜泓求 windup@donga.com. “這個問題真的很難回答。” 21日，在首爾世界杯體育場舉行的與泰國隊的2026北中美（美國、墨西哥、加拿大）世界杯亞洲區第2輪預選賽（1比1戰平）後，站在共同采訪區的韓國國家足球隊隊長孫興慜（32歲•托特納姆熱刺隊）壹時說不出話來。面對‘聽說有壹段時間曾考慮過從國家隊隱退…’的提問，孫興慜略顯猶豫，他表示：“如果只考慮我個人的想法，真的會放棄（國家隊）的。那種心情已經近在眼前了。”但他馬上表示：“我從來沒有認為國家隊這個位置是理所當然的。希望能成長為堅強的人，不再有這種脆弱的想法。” 孫興慜在上個月的亞洲杯半決賽中0比2負於約旦隊被淘汰後表示“我今後是否還能在國家隊繼續比賽，有必要考慮壹下了”，暗示將退出國家隊。據悉，此後孫興慜向父親（SON足球學院主教練孫雄正）以及朴智星（全北隊技術總監）、車鬥裏（前國家隊助教）、奇誠庸（FC首爾）等國家隊前輩征求了意見。孫興慜當天表示，“很多人的助威給了我很大的力量。想遵守和球迷們的約定。只要身體條件允許，只要國家隊需要我，我就會拼盡全力在賽場上奔跑。” 韓國隊在亞洲杯上經過苦戰被淘汰出4強後，孫興慜和李剛仁（23歲•巴黎聖日耳曼隊）在與約旦隊的半決賽前壹天發生肢體沖突的事實被曝光，給韓國隊帶來了巨大的沖擊。但是此後李剛仁不僅向孫興慜等代表隊選手道歉，還向國民道歉，此次也加入國家隊壹起出場比賽，隊內氣氛似乎已經整理好。孫興慜還傳達了球隊的氣氛，“我想對球員們努力團結在壹起的樣子表示感謝。”在與泰國隊的比賽中首發出場的孫興慜，與下半場替補上場的李剛仁在比賽中搭著肩膀等，表現出了積極溝通的樣子。

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