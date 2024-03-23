尹錫悅-韓東勛的矛盾真的結束了嗎？. March. 23, 2024 08:01. . 去年12月，國民力量黨內“真正親尹錫悅”派國會議員李喆圭主導了推舉韓東勛為緊急對策委員長過程的輿論戰。當時非尹錫悅派系對推舉韓東勛出任委員長表示反對時，李喆圭說：“黨員和民心、議員們的選擇，正以壓倒性的優勢指向韓東勛。”親尹派系有條不紊地營造了擁戴韓東勛的氛圍。以李喆圭為首的親尹派認為，除了韓東勛之外，沒有其他扭轉處於危機之中的國民力量黨的籌碼。 就是這位李喆圭，在議會選舉候選人登記日開始（21日）的前壹天，甚至使用“密室”壹詞，赤裸裸地表現出了與韓東勛的公推矛盾。雖然韓東勛的公推壹度受到了“安靜的公推”的評價，但雙方的矛盾仍在積累。早在正式開始公推之前的1月份，就出現了“尹錫悅-韓東勛”第壹次矛盾。認為矛盾的本質在於公推權力遊戲，也是因為這個原因。從韓東勛對李喆圭說“有可能引起關於公推的誤會，請不要經常來我的辦公室”起，裂痕就開始了。 李喆圭20日在記者會上表示：“我認為查明情況的本質和前後關系，是對國民和黨員的道理，所以站在了這裏。”他提高聲音說：“如果我是越權，那麽韓東勛和張東赫都是越權，都是錯誤的。” 壹直以來，李喆圭就明白“尹心”（尹錫悅總統的心思），並傳達給黨。從這壹點來看，李喆圭的記者招待會算是發泄了親尹陣營乃至尹錫悅內心對韓東勛公推的暗自不滿。 特別是“是否就特定個人向韓委員長提出要求”的提問，李喆圭的回答尤其引人註目。“我向韓委員長說了（推薦）朱起煥委員長的事情。”光州市黨委員長朱起煥是尹錫悅的20年知己。他公開表示，推薦與尹錫悅有特殊關系的人競選比例代表，並說“這是私推嗎?”當天晚些時候公布的比例代表候選人調整結果中並沒有包括朱起煥。 但是就在第二天，尹錫悅新設了民生特別助理並任命了朱起煥。雖然“因人設官”爭議顯而易見，但尹錫悅對韓東勛表示不快的方式卻非常露骨。 李喆圭召開記者招待會的當天，剛好是執政黨圍繞“李鐘燮-黃相武”問題營造尹錫悅和韓東勛第二次矛盾得到縫合的氛圍的日子。李喆圭不會不知道，稍有不慎就會給這種氛圍潑冷水。在執政黨慘敗危機論如此高漲的情況下，他還把公推矛盾的陰暗面暴露在外，發泄了憤怒。這象征性地展現了韓東勛與尹錫悅之間圍繞公推的矛盾，進而也展現了在看不到尹-韓矛盾的地方，矛盾是多麽的激烈。 政治家們雖然口稱“為了國民的公推”，但實際上就是為了拉攏自己人而進行的權力鬥爭。“把別人吞下的食物從喉嚨裏摳出來放進我的嘴裏，這就是公推。”這句話並非空穴來風。尹總統的任期還剩下3年。下屆有力大選候選人韓東勛的方向將根據執政黨議會選舉成績而有所不同。無論議會選舉結果如何，執政黨都不能保證像以前壹樣按照尹總統的話有條不紊地行動。尹-韓矛盾的緊張很有可能還是現在進行時。

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