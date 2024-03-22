“泰拉”案主犯權度亨將於23日和24日被遣返韓國. March. 22, 2024 07:35. by 徐誌遠記者、金允真記者 wish@donga.com、kyj@donga.com. “泰拉·魯那（Terra·Luna）”事件的核心人物——Terraform Labs的代表權道亨（音，33歲）被決定遣返韓國。權道亨最早將於23日或24日搭乘飛機飛往韓國。 黑山上訴法院當地時間20日在網站上表示，已經確定了決定將權道亨遣返韓國的波德戈裏察高等法院的判決。也就是說，上訴法院接受了韓國引渡罪犯的要求比美國更早到達的高等法院原審判斷。上訴法院在解釋判決用意時說：“考慮到多個國家要求引渡同壹人的情況下適用的刑事司法協助相關法律第26條等，決定引渡權某到韓國。” 彭博社預測說，權道亨因涉嫌偽造護照被判4個月的服役期將於23日到期，最快將於本周末引渡。也有觀察人士說，權道亨有可能通過韓國和美國政府間的協商，首先在美國接受審判。彭博社預測說：“美國主張擁有扣押權某在全世界資產的強大權力，並有可能與韓國就共享資產達成協議。”據悉，韓國法務部計劃派遣職員遣返權某。首爾南部地方檢察廳調查組也將同行。 據悉，在有人擔心權道亨被遣返韓國後刑量會低於美國的情況下，權道亨的當地律師戈蘭·羅迪奇對美聯社表示：“對上訴法院的決定感到滿意。”彭博社也評價說：“這是權某及其律師團的勝利，他們希望引渡到白領犯罪的量刑低於美國的韓國。” 受害者團體論壇通過公告表示：“檢方應徹底調查權代表等事件牽連者，盡全力查明詐騙事件的始末。”檢察機關相關人士表示：“對於與國民法感情背離的處罰傾向，我們持有問題意識。為了不讓金融犯罪被認為是俗稱的‘賺錢的買賣’，將全力進行調查。” 權道亨在“Terra·Luna”暴跌事件爆發之前的2022年4月前往新加坡後潛逃。去年3月23日，他在黑山當地機場攜帶假護照試圖乘坐專機飛往阿聯酋迪拜時被逮捕。

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