“挑選顧客銷售柏金包”，愛馬仕在美國遭集體訴訟. March. 22, 2024 07:35. by 金寶拉記者 purple@donga.com. “只有‘壹直支持’愛馬仕事業的顧客才能購買柏金包。” 居住在美國加利福尼亞的女性妮塔•卡貝萊麗最近在世界名牌愛馬仕上得到了荒唐的答復。去壹家賣場買柏金包時，聽說要連帶購買其他商品才能購買。據說，生氣的卡貝萊麗給愛馬仕總部打電話，卻得到了同樣的回答。 法國代表性名牌愛馬仕因象征本公司的手提包柏金包的銷售戰略，在美國卷入了訴訟。20日，據彭博社等媒體報道，卡貝萊麗和馬克•格利諾加向加利福尼亞州聯邦地方法院提起訴訟，稱“愛馬仕銷售柏金包來篩選顧客是不合理的”。 以韓國為基準，柏金包的售價從1500萬韓元開始，貴的話可達數億韓元，是壹款最高價手提包，但是在全世界受到了很大的喜愛。從當代時尚偶像英國歌手兼演員簡•柏金（1946~2023年）那裏獲得靈感而制作的柏金包甚至出現了“即使有錢，最長也要等1年以上才能買到”的說法。 柏金包壹般不會在賣場展示，也不能在網上購買。原告們表示：“愛馬仕方面只向認為有購買價值的消費者展示（在私人房間）柏金包，這也是不公正的營業行為。” 原告方面主張，愛馬仕還違反了《壟斷禁止法》。卡貝萊麗等人表示：“比起想要柏金包的需求，愛馬仕通過供不應求的戰略，強化市場支配力，強迫消費者同時購買本公司的其他產品。” 很難買到新產品的愛馬仕柏金包在二手名牌市場上也以驚人的價格而自豪。柏金包中人氣最高的稀有物品“2008喜馬拉雅柏金包”在2022年的二手市場上以63萬美元（約8.3億韓元）的高價售出。 據彭博社報道，愛馬仕方面還沒有對訴訟發表特別的立場。

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