美國向英特爾提供26萬億韓元援助……韓國卻對討論補貼開不了口. March. 22, 2024 07:34. . 美國政府決定向本國半導體企業英特爾提供約195億美元、約合26萬億韓元的巨額補貼和貸款。雖然美國即將宣布對在美國建設半導體代工（委托生產）工廠的三星電子的支援方案，但預計達不到英特爾得到的支援規模。 美國總統拜登訪問亞利桑那州英特爾工廠，親自宣布的支援規模為85億美元補貼和110億美元貸款。這是預想額的兩倍水平，是前年制定的美國《半導體法》支援規模527億美元的37%。此外，預計英特爾設施、設備投資的25%將從法人稅中扣除。據悉，美國不久後將向韓國三星電子和臺灣的臺積電分別提供60億美元和50億美元的補貼。從中可以看出，美國集中支援英特爾，牽制代工排名第壹、第二的臺積電和三星電子的意圖。 美國引發的半導體補貼戰正在演變成國家對抗戰。夢想半導體產業復活的日本，在18萬億韓元的第壹次支援金的基礎上，正在準備追加支援金。歐盟決定到2030年為止投資62萬億韓元的民間-政府資金。中國正在籌集36萬億韓元規模的半導體“大基金”。印度將籌集13萬億韓元的補貼，最多支援在本國建設的半導體工廠建設費的七成。 雖然各國紛紛加入新保護主義基調，展開“金錢戰爭”，但半導體是最大主力產業的韓國卻是補貼無風地帶。由於大企業特惠的帽子和財政狀況，韓國政府連討論補貼的第壹步都沒有邁出。雖然去年3月通過了K芯片法，但只是將大企業設施投資的15%從稅金中減免，而且時效將於今年底結束。朝野政黨針對議會選舉出臺的半導體支援政策是延長支援法的時限、進壹步放寬限制的水平。 如果韓國半導體企業的研究、生產基地被補貼吸引流向海外，勢必導致優質的國內工作崗位減少。韓國以半導體為杠桿的全球影響力很有可能減弱。不少人擔心，由於各國政府在補貼支援上貼上標簽的限制，韓國企業的行動範圍會縮小。如果政府和政界不能在更晚之前提高警惕，制定實質性的支援政策，就很難守住國內半導體產業的基礎。

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