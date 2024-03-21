說著“要相信政府、進行對話”卻“定論”擴招2000人……現在所有的責任都歸於政府. March. 21, 2024 07:59. . 韓國政府昨天宣布了2025學年全國醫科大學（醫學院）擴招2000名的各大學名額分配結果。為了縮小醫療差距，在非首都地區醫大安排占全體擴招名額82%的1639名，京畿和仁川安排了剩余的361名。醫療情況相對較好的首爾地區的招生名額沒有增加。另外，政府宣布，為支持地方醫療，把7所地方據點國立大學的名額增加到國內最多的200人。 分析認為，政府此舉是在醫療空白引發的混亂持續不斷的情況下，試圖對擴招下定論以結束事態。如果下個月各大學發布2025學年高考招生簡章，名額實際上難以變更。但是，尹錫悅總統在叮囑“相信政府，來對話吧”僅過兩天就作出以上宣布，醫生們的反對也越來越嚴重。大韓醫生協會提出了政權下臺運動，在持續到明天的醫協選舉中，強硬派當選的可能性進壹步增大。醫生和政府都斷絕了退路，矛盾似乎最終走向破裂。 雖然韓國政府表示“不能再推遲”，但如果壹次性擴招超過目前醫大名額65%的人員，教育能否充實令人擔心。地方上的教育現場呼籲：“教授和實習設施都不具備。”雖然政府表示要新選拔1000名國立大學醫學院教授，但目前原本面臨招聘難的地方醫大會有多少人報名還是個疑問。在醫大擴招的同時，也沒有出臺擴充必需醫療的財政對策。調整不合理收費制度，今後5年內將在必需醫療上投入10萬億韓元以上，但健康保險財政收支赤字幅度預計到2028年將接近1.6萬億韓元。 由於急劇的高齡化，醫療需求增加，壹味固執“原點重新討論”、撇下患者離開醫院的醫生們的錯誤也很大。時隔27年迎來醫大擴招，政府明知會引發抗議，但讓事態發展到這種地步。既沒有聽取提供醫大擴招邏輯的醫療專家提出的擴招750-1000人的建議，也沒有聽取醫學翰林院的醫療界的聯合研究提議。人們擔心，如果從25日開始連醫大教授們也集體辭職，好不容易支撐的醫療現場的混亂將更加嚴重。如果連重癥、急救患者也未能采取措施，導致意外死亡者層出不窮，那麽由誰、如何來承擔責任呢?

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