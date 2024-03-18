曾不到日本壹半的韓企業月工資，時隔20年後反超. March. 18, 2024 08:05. by 金在亨 monami@donga.com. 據調查，2002年當時不到日本壹半的韓國企業的月平均工資在20年後的2022年超過了日本。在此期間，韓國大企業和中小企業之間的工資差距比日本更加嚴重。 17日，韓國經營者總協會公開了包含上述內容的《韓日工資現狀趨勢國際比較和啟示》報告書。據報告書顯示，2022年在韓日兩國10人以上企業工作的常用勞動者的月工資為韓國399.8萬韓元，超過日本（379.1萬韓元），每月多拿到20.7萬韓元。韓國經營者總協會實施的該調查中，韓國領先日本尚屬首次。2002年，韓國勞動者的月工資為179.8萬韓元，僅為日本（385.4萬韓元）的47%。20年來，韓國的工資上漲了122.4%，而日本反而下降0.03%（以日元為準），實現了逆轉。特別是韓國大企業大幅上調工資起到了決定性作用。韓國大企業的工資從2002年的228.4萬韓元上升到2022年的588.4萬韓元，上漲了157.6%。韓國經營者總協會經濟調查本部長河尚宇（音）示：“在韓國，大企業和中小企業之間的工資差距正在引發社會矛盾”，“越是高工資的大企業，越要克制工資上調，更要努力擴大青年工作崗位和改善中小合作公司的經營條件。”

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