巧克力價格也跟著上漲，非洲氣候異常導致可可產量驟減. March. 15, 2024 08:11. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 巧克力等可可加工品的價格或將大幅上漲。這是因為可可主要產地西非主要國家的異常氣候、傳染病等原因，可可加工品的原料可可樹果實的收獲急劇減少。由於供應不足，可可果的價格每天都在上漲，甚至出現了“全球巧克力危機”的說法。 《路透社》等媒體13日報道說，生產全球60%左右可可的科特迪瓦、加納的主要可可加工工廠因沒有余力購買可可果而中斷或縮小了加工。可可加工工廠將可可果換成黃油、液體、粉末等，出口到生產巧克力等的全世界食品企業。 科特迪瓦主要可可加工企業Transcao最近因可可果的價格暴漲而中斷了果實的購買。雖然目前還在用庫存進行生產，但工廠幾乎停產。科特迪瓦內的其他企業、加納的工廠也處於類似情況。 就連可可果的最大生產地西非科特迪瓦的產量在最近1年裏也急劇減少約30%，價格漲了兩倍以上。12日，在美國紐約商品交易所交易的可可主力期貨價格比前壹個交易日上漲4.7%，達到每噸7049美元，刷新了歷史最高價。 暴雨、傳染病等被認為是可可歉收的原因。據彭博社報道，去年科特迪瓦、加納等西非地區的降水量是30年平均值的兩倍以上。在收獲期的夏天，因暴雨導致可可果枯萎的黴菌引起的“黑豆莢病”擴散。冬天厄爾尼諾現象（赤道附近水溫異常上升的現象）使可可樹枯萎。 據國際可可組織（ICCO）統計，2023年至2024年全球可可產量為445萬噸，同比下降10.9%。與需求量相比，缺口達37.4萬噸。部分人認為，今年全球可可庫存將跌至45年來的最低水平。 部分專家認為，這種供應減少將持續到2025年。這意味著，最近有關可可果的各種疾病也在反復發生，因此供應不足問題不會輕易得到解決。

한국어