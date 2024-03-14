拜登-特朗普均獲得過半數代議員支持……時隔112年前現總統“返回白宮之戰”已成定局. March. 14, 2024 07:58. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國總統拜登和前總統特朗普當地時間12日同時確保了各自所在的民主黨、共和黨總統候選人提名所需的過半數代議員支持。自1912年以後時隔112年，美國再次確定了前任和現任總統的返回白宮對決。 拜登當天在佐治亞、華盛頓、密西西比等州舉行的競選中獲勝，在3932名全體代議員中確保了超過2000人的支持。特朗普當天也通過競選，得到了為獲得共和黨總統候選人提名而必須確保的1215名代議員。 隨著拜登和特朗普定為總統選舉候選人，兩人將展開20年來最長的正式選舉競爭。據美國輿論調查機構皮尤研究中心透露，如果以共和黨總統候選人、前美國駐聯合國代表尼基·黑利的辭職日期為準，今年的大選正式選舉將持續244天。這與喬治·W·布什總統和前國務卿約翰·克裏對決的2004年大選相同。《紐約時報》指出：“考慮到兩位候選人早早就已確定，這將是現代美國歷史上最長的大選競爭。” 拜登當天在聲明中表示，“在特朗普的威脅比任何時候都大的情況下，選民們再次信任我，讓我領導美國，這是我的榮光。是守護民主，還是放任民主崩潰，必須做出選擇”，把矛頭對準了特朗普。特朗普也在社交媒體上上傳的視頻中反擊稱：“今天是偉大的勝利日。應該打敗美國歷史上最糟糕的總統拜登。” 不過，也有分析認為，在當天的競選中，兩人都如實地暴露出了各自的弱點。這是因為決定今年大選版圖的代表性競爭州佐治亞州競選結果。特朗普對黑利在佐治亞州獲得13.2%的得票率感到痛心。事實證明，盡管黑利已經辭職，但相當多的共和黨支持者仍然表現出反特朗普的傾向。甚至在州府亞特蘭大所屬的富爾頓縣，黑利的得票率接近40%。 拜登也因為覺得兩人都很討厭的所謂“雙嫌棄（誒ouble-hater）”導致投票率下降，而在整個比賽中壹直成為不利因素。美國有線電視新聞網（CNN）報道說：“在重要的搖擺州佐治亞，部分選民幹脆不投票，對於比混凝土支持勢力強大的特朗普更迫切需要中立、無黨階層支持的拜登來說，這可能是壹個嚴重的問題。”

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