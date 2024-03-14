“速賣通、天貓、希音來襲”讓韓國政府大吃壹驚……首先要解除對韓國流通企業的限制. March. 14, 2024 07:57. . 韓國政府對擾亂韓國網上流通市場的全球速賣通（Ali Express）、天貓（Tmall）、希音(Shein)等中國網上購物平臺采取了強硬措施。政府昨天召開緊急經濟部長會議，表示為了海外購物平臺忠實地履行消費者保護責任，將推進義務指定國內代理人的法律修改。如果出現消費者利益受損，將和對韓國企業壹樣進行嚴懲，對於食品、醫藥品、高價品、青少年有害媒體、個人信息侵害等，部門將共同應對。 中國購物平臺以韓國流通公司不是對手的低價格，正在迅速蠶食韓國市場。以上個月為基準，全球速賣通用戶為818萬名，繼Coupang之後位居第二。如果加上天貓和希音的用戶，用戶將達1467萬人。壹年內翻了兩番。中國購物平臺不僅銷售假冒偽劣產品，還銷售了禁止在韓國流通的有害產品，引起了爭議。煽情廣告、配送延遲、拒絕退貨等消費者損失也在增加。進口、流通海外產品的小工商業者、生產低價產品的中小企業也受到了很大的打擊。 雖然政府為了保護消費者采取了應對措施，但是對於改善對韓國流通企業不利的“傾斜的運動場”的要求，還沒有拿出明確的解決方法。韓國流通企業從海外進口商品時，需要繳納關稅和附加稅，並得到安全認證，但中國平臺卻避開了限制。很多人認為，應該消除規制死角地帶，對海外經營者也能適用與韓國經營者相同的規制。 從根本上來說，應該打破制約韓國流通產業競爭力的舊規制。中國企業從韓國進軍水果、蔬菜等新鮮食品市場等展開攻勢，但韓國大型超市卻因義務停業和營業時間限制規定，淩晨配送受阻。不斷有人指出，針對大企業的限制會降低韓國流通產業的競爭力，最終消費者和小工商業者也會陷入困境。 中國購物平臺正在將全球消費、流通生態系統夷為平地。中國將本國產品廉價出售給海外，甚至出現了“通貨緊縮出口”的說法。為了應對中國企業的攻勢，要解開限制流通企業的枷鎖，強化流通、制造、物流全盤的產業競爭力。如果繼續放任不管，韓國流通業和低價制造業的基礎可能會崩潰的警告，將不是單純的擔憂。

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