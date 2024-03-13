“親自感受此前只能在電視上看到的春季排球，讓人興奮不已”，時隔7年迎來“春季賽季”的正官莊隊的兩大支柱. March. 13, 2024 07:54. by 姜泓求 windup@donga.com. “之前壹直通過電視觀看‘春季排球（季後賽）’，心裏很不是滋味。現在能感受到這種壓迫感了，真讓人興奮。站在球場上應該會很刺激。” 這是進軍職業排球5個賽季後首次踏上季後賽舞臺的鄭好英（23歲•正官莊隊•音譯）的話。正官莊隊是職業排球女子組歷史上首次創下3次冠軍記錄的球隊，但從2017~2018賽季開始到上賽季為止，接連未能進入季後賽。但是隨著今年賽季上升到了第3位，球隊時隔7個賽季之後終於再次踏實了春季排球舞臺。 鄭好英在光州體育中學3年級時曾入選成人國家代表隊，是備受矚目的希望之星。在晉州善明女子高中2年級就讀的2018年，她還與初中時因留級成為同年級前輩的朴銀珍（25歲•副攻手）壹起帶領球隊獲得了全國大賽4冠王。正官莊隊在2018~2019賽季以新人選秀全體第2順位選中朴銀珍，並在下壹賽季以全體第1順位選中鄭浩英時，“春天”似乎即將到來。 但是兩位選手加入後，季後賽入場券似乎還沒有確定。球隊在上個賽季以壹分之差沒能被邀請參加“春季盛宴”。在位於大田的球隊練習體育館裏與鄭好英壹起見面的朴銀珍表示，“在本賽季即將到來之際，我決心‘不要留下像上個賽季壹樣的遺憾’。我不會滿足於只進軍春季排球，會更加堅定地準備季後賽比賽。” 副攻手是在球場中央負責快攻的位置。朴銀珍在本賽季上半賽季（1~3輪）的快攻成功率僅為45.2%。鄭好英（47.3%）的快攻成功率也沒能超過50%。但是進入下半賽季後，朴銀珍在該領域排名第壹（56.3%）。同期，鄭好英的快攻成功率也排在第4位（52.7%）。隨著兩位選手的復活，正官莊隊擺脫了過於依靠側翼攻擊手梅加（25歲•印度尼西亞）、賈亞（26歲•美國）雙炮的攻擊模式。 當然球隊的成績也提高了。在上半賽季僅取得7勝11負（積24分）的正官莊，進入下半賽季後，取得了13勝3負（積37分）的成績。如果最近取得7連勝的正官莊在13日賽季最後壹場主場比賽中擊敗排名墊底的佩珀儲蓄銀行，將追平球隊歷史最長連勝記錄（8連勝）。鄭好英表示：“以前球場上的6人都有過只有發揮出色才能獲勝的壓力。現在我相信，無論誰的狀態不好，都能由其他隊員來頂上去。” 正官莊隊雖然從最低的位置開始季後賽日程，但並不能完全評價其為“Underdog”（預測勝率更低的球隊或選手）。因為在第6輪對決中，球隊打敗了從賽季初期開始就被評價為超級兩強的興國生命（3比1）和現代建設（3比2）。實際上，在春季排球舞臺上，“Upset”（排名靠後的球隊打敗排名靠前的球隊）並不少見。到上個賽季為止，在女子組全體季後賽系列賽34輪次中，有15次（44.1%）是以排名靠後球隊的獲勝而告終的。 朴銀珍表示，“隨著連續戰勝興國生命和現代建設兩支球隊，選手們的自信心也增加了很多。勝負難料。大家都躍躍欲試，我也很期待春季排球”，“正如粉絲們等了很久壹樣，我會展現出更好的競技能力。”鄭好英也表示：“如果用熱烈的助威來化解等待已久的遺憾，選手們也會更有力量。”正官莊隊將以22日開始舉行的季後賽為開端，挑戰2011~2012賽季後時隔12年的冠軍寶座。

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