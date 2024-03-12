“在同行餐廳吃頓熱乎乎的飯，分享壹下溫暖”. March. 12, 2024 07:28. by 李彩玩記者 chaewani@donga.com. “非常感謝能和小區居民每天吃壹頓飯，吃得放心。” 8日下午，在首爾市中區中林洞的新韓西餐廳，小區居民金秀南（音，57歲）看著幹凈利落的午餐做出了上述表示。在首爾站後側的棚戶區居民460多戶和考試村等密集的中林洞壹帶，到處都有以低廉的價格向棚戶區居民提供壹頓飯的“同行餐廳”。 從兩年前開始參與同行餐廳的新韓西餐廳社長李振成（音，39歲）笑著說：“每天有30-40名居民來吃壹頓飯。每天來來往往，互相見面，飯店就像‘小區廂房’壹樣。” ● 守護弱勢群體的作用 首爾市將民間飯館指定為同行餐廳後，每天為棚戶區居民提供壹頓（8000韓元）的飯菜。到目前為止，在中林洞、昌信洞、東子洞等5個棚戶區，有43家飯館作為同行餐廳運營。 新韓西餐廳正在銷售辛奇湯、嫩豆腐鍋、拌飯等韓餐。當天來到餐廳的金某說：“雖然也有直接吃完就走的時候，但是打包後在家吃晚飯，剩下的菜也會在第二天早上吃。托餐廳的福，每天至少可以吃兩頓飯。” 居民們在這裏聚餐，互相問候，遇到問題時也會傾訴，征求意見。社長李某說：“因為每天和居民們聊天，所以會壹絲不茍地聽到小區消息。偶爾聽到部分店鋪宰客的事例後，還會向管轄機關提出民怨，要求解決。”南大門棚戶咨詢所相關人士表示：“棚戶區居民被詐騙或受到不合理待遇的情況也有，通過餐廳老板的舉報知道後，得以立即采取措施。” 同行餐廳還起到了保護小區居民安全的作用。李某還親自給壹兩名身體不適的居民送飯，確認他們的情況。李某說：“經常來的高齡客人長時間不來餐廳時，有時會擔心發生了什麽事情。有時候會親自去確認，如果有困難不能親自去，也會向棚戶區咨詢所通報消息，拜托他們確認。” ● 首爾市決定擴大運營“同行餐廳” 去年同行餐廳向棚戶區居民提供的飲食共64.2080萬頓，平均每天有1759人使用。在高物價時代，等於是餐廳負責了棚戶區居民的飲食。同行餐廳業主的滿意度也很高。他們指出，不僅銷售額增加，還有能幫助他人的意義和快樂。 首爾市計劃借助這樣良好的反響，今年擴大運營同行餐廳。將同行餐廳從目前的43家增加到49家，擴大餐廳和菜單的選擇權。另外，棚戶區咨詢所負責人每周確認壹次供餐卡結算明細，如果不來就餐3天以上或出現與平時不同的使用模式，將與咨詢所照顧經理或護士等壹起確認當事人的健康等情況。 首爾市福利政策室長鄭尚勛（音）強調：“同行餐廳將起到小區廂房壹樣的作用，形成相互照顧的關系。棚戶區居民處於緊急情況時，餐廳將努力起到安全閥壹樣的作用。”

한국어