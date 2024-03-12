“忘記17歲的《好日子》吧”……30歲IU使出世界巡演殺手鐧. March. 12, 2024 07:28. by 金民 kimmin@donga.com. 30歲的IU能否超越發布《好日子》時17歲的IU呢？通過電視劇《我的大叔》、電影《掮客》等作品拓寬演員李知恩的領域，孤軍奮戰的李知恩以本職工作“歌手”回歸了。她發表新曲《The Winning》後，開始世界巡演，使出了殺手鐧。首次介紹新專輯舞臺的“李知恩H.E.R世界巡回演唱會”演出10日向媒體公開。 在首爾松坡區KSPO巨蛋（體操競技場）舉行的此次演唱會，是IU自2022年作為韓國女歌手首次在奧運會主競技場舉行單獨演唱會後，時隔1年零6個月再次舉行的演出。配合演唱會的名稱“H.E.R”，由第壹部Hypnotic（催眠的）、第二部Energetic（充滿活力的）、第三部Romantic（浪漫的）以及第四部Ecstatic（心醉神迷的）組成的該演出，展現了“想著要開成壹朵花兒，成為孢子”的IU的敘事。 以《孢子Holssi》開始的第壹部演出中，最後壹首歌《Obliviate》給人留下了深刻的印象。在演唱包含抹去記憶意義的歌詞的這首歌之前，李知恩說：“如果我念咒語，請全部抹去記憶。”雖然是巧妙地介紹歌曲的臺詞，但也被解讀為希望大家忘記作為代表曲《好日子》和《調色板》被記住的自己。 從10年前開始觀看IU演唱會的李在旭（25歲）表示：“正如2022年演唱會預告的那樣，這次演唱會上少了《好日子》和《調色板》”，“特別是《好日子》是曾負責演唱會第二部的最後，即高潮部分的歌曲，之前為了《好日子》而奔跑的構成也讓人感覺稍微有些定型化，這次演唱會上出現了很少見的與眾不同的歌曲，非常突出。” 在第四部中，她身穿紅色皮夾克和黑色靴子登場，演唱了《Shopper》和《Love Wins All》等新專輯的收錄曲。就像發行新專輯時說的“即使別人評價我是怪人或者不怎麽樣，我也要取得屬於自己的勝利”壹樣，稍微拋棄了謹慎感，大膽地演唱，展現了30多歲自信滿滿的感覺。 盡管如此，IU看起來做得最好、最熟練的還是和粉絲們牢固的關系。IU在演出中自始至終要求觀眾跟著唱歌或鼓勵觀眾“做得很好”，比起強調自己，更強調“壹起”的意義。在演唱《夜信》時，她說：“這是壹首與觀眾的聲音混合演唱時，能夠過濾和凈化壞東西的歌曲”，“我想成為直到71歲都填滿體操（競技場）的老奶奶。”粉絲們也用根據各首歌準備的助威口號和“群唱”來回應。當天，IU演唱了30多首歌曲。 IU將在日本橫濱、臺灣臺北、印度尼西亞雅加達、北美地區（6處）等地舉行巡演。另外，9月21、22日將在首爾麻浦區首爾世界杯體育場舉行安可（返場）演唱會。李知恩是首位在首爾世界杯體育場舉行單獨演唱會的K-POP女獨唱歌手。

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