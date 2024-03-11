醫科大學教授警告：“14日是馬其諾防線”……令人擔心集體辭職擴散. March. 11, 2024 07:56. by 崔勛鎮記者 choigiza@donga.com. 專攻醫生（實習醫生、住院醫師）集體離開醫院的事態，正在演變成醫院教授們的接力辭職。全國醫科大學（醫學院）教授們也召開緊急全體會議，就“14日是馬其諾防線”達成壹致意見，並決定制定共同應對方案。但是，即使教授們提交辭職書，被受理的可能性也不大。 據醫療界和教育界10日透露，在首爾大學醫院和盆唐首爾大學醫院等各醫院的教授們聚集之際，首爾大學醫學院和醫院教授緊急對策委員會11日在壹起舉行全體大會，討論對策。緊急對策委員會相關人士表示：“在進行自由討論的過程中，可能會出現有關集體行動的討論。”盆唐首爾大學醫院2月底已經進行問卷調查，84.6%的人回答“為了保護專攻醫生和學生，可以采取提交辭職書和解除兼職等集體行動”。此前，由首爾峨山醫院、蔚山大學醫院、江陵峨山醫院等3家醫院教授組成的蔚山大學醫學院教授協議會緊急對策委員會8日召開緊急全體會議，決定集體辭職。 此外，全國醫大教授協議會9日召開了3個小時左右的非公開緊急全體會議，討論了專業醫生和在校生脫離相關的應對方案。該協議會緊急對策委員長、延世大學預防醫學系教授金昌洙（音）表示：“在專攻醫生和專職醫生離開的醫院裏，教授們壹直在進行診療，聽了他們關於能持續到什麽時候的討論。雖然教授們不會集體辭職，但自發辭職是無法阻止的。”到目前為止，亞洲大學、慶北大學、忠北大學教授等個別表明了自願辭職的意向。 據悉，該協議會在討論中表示：“對於申請休學的醫大學生來說，14日是避免集體留級的馬其諾防線。之後再共同應對吧。”首爾某私立大學醫學院教授表示：“如果到13日為止沒有申請休學，不能完成授課天數的話，將被留級。計劃先在12日開講，以網上授課為主進行授課。”根據醫科大學校規，缺課天數三分之壹或四分之壹以上時給予F學分，只要有壹門F學分就可以留級。 不過，教育部表示：“還沒有向大學本部提交的教授們的集體辭職書。即使提交，國立大學和私立大學都適用相當於國家公務員的服務規定，因此不會處理辭職書。” 部分醫科大學教授和專職醫生正在網上進行“時局宣言聯合簽名，呼籲“政府和醫療界代表討論合理的方案，找到解決方案”。

한국어