總統室“重新討論”曾使用否決權的“護理法”. March. 09, 2024 07:39. by 李文洙記者、張寬碩記者 doorwater@donga.com、jks@donga.com. 為了填補專攻醫生罷工產生的空白，護士們從8日起正式投入到主要業務中，出現了重新推進《護理法》的動向。目前的醫療法把護士與醫生等其他醫療人員放在壹起作出規定，《護理法》則是把護士的地位和業務範圍等分離出來單獨作出明文規定的法律。大韓護理協會（簡稱護協）敦促國會制定法律，去年對該法案行使否決權的總統室目前持慎重立場，但也打開了討論的余地。 護協在當天國會記者會上表示，“《護理法》是加強政府推進的地方醫療、構築醫療事故安全網的醫療改革後盾的法案”，敦促國會和政府制定法律。同壹天，總統室高層負責人在與《東亞日報》的通話中表示：“將助診護士問題法制化的方向可能是醫療法，也可能是護理法，目前還沒有確定。”總統室另壹相關人士表示，“去年對《護理法》行使了否決權，但從未出現過像現在這樣的矛盾情況。如果爭議部分得到解決，可以重新進行討論”，留下了立法余地。 從當天起，全國醫院實行了護士業務相關試點事業方針，將此前醫生們的部分業務也允許護士們從事。釜山大學醫院從當天起，助診護士們根據該方針，投入到傷口敷料、心電圖測定等診療行為中。釜山大學醫院相關人士表示：“正在制定計劃，讓需要更專業性的手術在接受教育後進行。”高麗大學安巖醫院也將胃管植入、拆線等納入護士業務範圍。 在壹些地方，助診護士們也發聲抱怨業務過重、存在訴訟危險等負擔感。他們擔心，如果代替醫生進行診療行為，可能會被患者、監護人、遺屬起訴。他們認為，雖然因為是按照政府的方針進行的，即使不會受到刑事處罰，但也不會免除民事上的損害賠償責任。 醫生團體對此表示反對。醫協緊急對策委員會媒體宣傳委員長朱秀浩（音）當天抨擊稱：“雖然（通過此次措施，護士們的醫療行為）不會因無照行醫而受到處罰，但壹旦出現壞結果，將不可避免地受到民事和刑事處罰。”

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