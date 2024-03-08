今天起護士也被允許從事緊急心肺復蘇. March. 08, 2024 07:46. by 趙有蘿記者 jyr0101@donga.com. 為了填補專攻醫生（實習醫生、住院醫師）脫離醫院的醫療空白，從8日起，護士也可以對急診患者進行心肺復蘇術和藥物註射等。除不能手術執刀和麻醉等部分之外，護士的業務似乎正在全方位擴大。醫生團體強烈反對稱：“這是為了將非法診療行為良性化。” 保健福祉部7日公布《護士業務相關試點事業補充方針》。此前，政府為了讓護士們合法地負責部分醫生業務，2月27日啟動了助診護士試點事業。 在此次方針中，福祉部將護士根據熟練度和資格分為專門護士、專職護士、普通護士，將10個領域的98個診療支援行為分為“能做的”和“不能做的”。專門護士是單獨通過麻醉等各領域資格考試的護士，專職護士是接受過特定領域或業務培訓的護士，通常被稱為助診護士。 根據新方針，所有護士不能做的業務有X光、關節腔內註射、專門醫藥品處方、代理手術等9種行為。另外，不能進行死亡診斷、異丙酚睡眠麻醉等根據大法院判例被禁止的業務。相反，心肺復蘇術和應急藥物註射等其余89個助診行為可以由部分或全部護士進行。 醫生團體和護士團體的反應各不相同。大韓護理協會對此表示歡迎，稱“尹錫悅總統表示‘為了完成醫療改革，將利用熟練的護士人力改編醫療體系’”。相反，大韓醫生協會反對稱：“政府以沒有專業醫生為由，試圖通過助診護士的非法診療行為良性化來解決醫生應該做的事情。”

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