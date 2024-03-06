“準備好了反彈的機會，找到了自信”，李京勛時隔5個月再次進入PGA前10名. March. 06, 2024 07:50. by 姜泓求 windup@donga.com. 李京勛（33歲）時隔5個月再次進入美國職業高爾夫（PGA）巡回賽“前10名”。 5日，李京勛在美國佛羅裏達州棕櫚灘花園的PGA全國度假村冠軍球場（71桿）結束的高知特精英賽上，最終以低於標準桿13桿共271桿的成績並列位於第4位。李京勛在前壹天的最後第4輪比賽上，到13號洞為止，抓下3個小鳥球，吞下1個柏忌，減少了2桿，在這種情況下，比賽因惡劣天氣而順延。當天，李京勛在14號（4桿）、17號（3桿）、18號洞（5桿）追加3個小鳥球，獲得了34.425萬美元（約4.6億韓元）的獎金。 在最近連續3場比賽（農夫保險公開賽、WM菲尼克斯公開賽、墨西哥公開賽）上中途被淘汰的李京勛，在此次比賽中自去年10月聖地兄弟會兒童醫院公開賽（並列第7位）後首次進入了前10名。李京勛表示：“之前競技狀態不是很好，此次比賽好像給了我反彈的機會”，“以本周為契機找回了自信，狀態好轉。因為賽季還剩很多，所以只要精進，就能取得好成績。”即將出戰被稱為第五大滿貫賽事的球員錦標賽（14日開幕）的李京勛表示，“這是從小就夢寐以求的比賽。我會為取得好成績而做好準備。”澳大利亞僑胞李旻宇（26歲•照片）最終以低於標準桿14桿共270桿的成績並列位於第2位。這是他在34場巡回賽之後取得的最好成績。李旻宇是征戰美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽的世界排名第5位的李旻智（28歲）的弟弟。PGA巡回賽二年級生奧斯汀•埃克羅特（25歲•美國）最終以低於標準桿17桿共267桿的成績登上了冠軍寶座。去年首次參加PGA巡回賽的埃克羅特在個人第50場美巡賽中首次奪冠，並獲得了162萬美元（約22億韓元）的獎金。

한국어