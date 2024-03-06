李在明和曹國組建“反尹議會選舉聯盟”……執政黨：“李在明埋頭打造防彈幕”. March. 06, 2024 07:48. by 尹明進記者、劉彩燕記者 mjlight@donga.com、ycy@donga.com. 共同民主黨代表（黨首）李在明和曹國革新黨代表曹國5日打出“反尹錫悅戰線”旗幟，實際上正式宣布成立議會選舉的選舉聯盟。李在明表示，“要壹起結束尹錫悅政權的暴政”，曹國也表示，“為了盡早結束尹錫悅政權和檢察獨裁，將展開鬥爭”。對此，國民力量黨方面抨擊稱：“李在明最終還是為了守護自己的安危而埋頭搭建防彈幕。” 李在明當天在國會會見曹國時表示：“在此次議會選舉中，反對和審判尹錫悅政權的所有政治勢力都應該齊心協力。其中有曹國革新黨。”他還說：“希望所有人團結起來，聚集在壹個戰線，共同完成結束尹錫悅政權暴政的國民課題。”據曹國革新黨發言人申長植（音）透露，李在明在與曹國的非公開會晤中也表示，“壹起爭取勝利吧！” 對此，曹國表示：“我認為共同民主黨和曹國革新黨現在是共同克服大韓民國桎梏的同誌。”他說：“希望共同民主黨能夠拉攏對尹錫悅政權感到失望的中立派和合理的保守派，在選區形成壹對壹的格局並取得勝利。只有這樣合作，才能在議會選舉中越過‘尹錫悅之河’‘檢察獨裁之河’。”意思是說，即使曹國革新黨不加入共同民主黨的比例代表用衛星政黨“共同民主聯合”，也要強調“政權審判論”，維持合作關系。 曹國還表示：“將展開‘盡早結束檢察機關獨裁’‘（尹錫悅總統夫人）金建希走上法庭’等活動，讓泛民主進步的選民全部到投票現場投票。” 對此，國民力量黨首席發言人朴正河批判道：“因涉嫌子女入學考試不正之風和平息青瓦臺監察等在二審中被判兩年有期徒刑的曹國代表的經歷與李在明代表真是匹配。難道認為國會是犯罪者避風港嗎?”

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