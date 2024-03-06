韓國17家“最佳醫院”中，地方上只有1家……消除壹邊倒現象迫在眉睫. March. 06, 2024 07:47. . 韓國17家醫院在美國《新聞周刊》實施的醫院評價中被評選為世界最佳醫院。但除大邱天主教大學醫院外，其余16家都是首爾峨山醫院、三星首爾醫院等首都圈大型醫院。因此有人指出，從這壹點來看，它體現了面臨枯死危機的地方醫療的令人惋惜的現實。從2019年開始每年實施的這壹評價，由患者對醫生比率等定量指標和患者滿意度等定性指標組成。 地方醫院因人口減少和患者集中在首都圈，正遭受慢性赤字和醫生招聘難的困擾。但是，如果關門，患者就要去首都圈進行遠征診療，這種惡性循環反復出現，首都圈和地方上的醫療差距正在逐漸拉大。以2021年為準，首爾每10萬人中因錯過治療時機而死亡的“可治療死亡者”為38.6人，江原道卻達到了49.6人。 但政府卻壹直放任這種地方醫療的崩潰。如果民間醫院因無法獲得收益而關門，那麽公共醫院應該起到其作用，但韓國公共醫院只占總數的約5%。人力和財政投資也被拋在腦後。與韓國不同，日本15家世界最佳醫院中，有7家是九州大學醫院、名古屋大學醫院、京都大學醫院等地方醫院。這是引進承諾在醫療脆弱地區工作的地區醫生制、新設地方醫療開戶確保基金、培養地方上國立大學醫院等不斷進行人力和財政投資的結果。 韓國政府表示，將在5年內每年擴大2000名醫科大學招生名額，挽救地方醫療和必需醫療。但是，如果增加的醫生只集中在首都圈，只會增加醫療費激增等國民負擔，很難取得預期的效果。政府將推進將醫科大學擴招部分主要分配給地方上，並保障教授聘用和收益的合同型必要醫生制度。如果不另行制定地方數量等果斷的支援，能否用這種程度的引導政策防止回避地方上現象，還是個疑問。現在，國民的健康權因生活在哪裏而有可能受到侵害，這種情況不能說是正常的。應該出臺有效的對策，使增加醫大擴招能夠縮小地方醫療差距。

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