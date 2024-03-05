醫大教授：“如果處罰專攻醫生，將保護學生”……警告不要采取集體行動. March. 05, 2024 07:56. by 李知雲記者、金秀賢記者 easy@donga.com、newsoo@donga.com. 韓國政府之所以把離開醫院的專攻醫生（實習醫生、住院醫師）的返崗復工時限定在2月底，是因為擔心出現“3月醫療空白”。這是因為，2月底結束進修期的住院醫師達3000人，而原計劃新聘用的專攻醫生很有可能不會到醫院就聘。再加上原計劃與大型醫院簽訂專任醫生（助理醫生）合同的醫生們突然不簽約，醫療空白比預想的要大。 ● “五大醫院”專任醫生只有壹半到崗 據醫療界4日透露，今年計劃在首爾五大醫院（三星、首爾大學、首爾聖母、首爾峨山、塞佛倫斯）工作的1126名專任醫生中，正常工作的人員只有壹半。某五大醫院相關人士解釋說：“據推測，在結束住院醫師任期的醫院裏，原定繼續專任工作的醫生的流失率特別高。”專任醫生是指取得專門醫生資格後，為了研究或研磨醫療技術而留在研修醫院工作的醫生。 非首都圈的情況也壹樣。在忠清南道天安市檀國大學醫院，原定於3月工作的10名專任醫生中，只有5人簽訂了合同。非首都圈大學醫院的壹名相關人士表示：“如果沒有起到醫療現場手腳作用的實習生，手術或急診室將遭受直接打擊。僅靠教授支撐已經到了臨界點。”原計劃在醫科大學（醫學院）畢業後以實習生身份開始醫院研修的新科醫生們的流失更加嚴重。釜山大學醫院和忠南大學醫院分別有56人和60名新實習生當天沒有到醫院上班。保健福祉部第二次官朴敏守4日在中央災難安全本部新聞發布會上表示：“（專任醫生）簽約率確實有點低。也有幾乎沒有壹人續約的機構，正在努力與專任醫生們簽訂合同。” ● 政府：“如果吊銷醫生執照，將推遲壹年取得專門醫生資格” 政府的立場是，對集體辭職的專攻醫生至少要吊銷3個月的執照。朴敏守當天表示：“如果被吊銷執照3個月以上，就不能滿足專攻醫生的研修時間，因此專業醫生資格的取得時間將推遲1年以上，今後就業可能會受到不利影響。”但他表示，“如果現場檢查時上班的話，可以酌情考慮”，暗示如果馬上復工的話可以避免處分。 據悉，重返現場的專攻醫生只有極少數。實習研修結束後原計劃從3月起作為住院醫師工作的專攻醫生，大部分也沒有回到醫院。 部分醫院與是否復工無關，在行政上對所屬專攻醫生采取了“任用”措施。如果正式聘用的專攻醫生不工作，就有可能成為復工命令的對象。2月向大田聖母醫院提交辭職書的前實習生柳玉河（音）4日表示：“實習合同結束後沒有簽訂住院醫師合同，怎麽能被聘用呢”，將以濫用職權、妨礙行使權利罪起訴所屬醫院。 ● 警方以嫌疑人身份調查醫協前任、現任幹部 警方決定於6日和7日傳喚大韓醫生協會的5名前任和現任幹部，以嫌疑人的身份進行調查。據警方4日透露，首爾警察廳公共犯罪調查隊3日對從海外回國的前醫協會長盧煥圭的手機和車輛等進行了扣押搜查。警方認為，他們在社交媒體上間接上傳以鼓勵住院醫師集體行動為宗旨的文章等，可能屬於幫助妨礙業務等。警察廳國家調查本部長禹鐘秀（音）解釋說：“應該分析（社交媒體上發言者的）社會地位和影響力。” 警方對3日在首爾汝矣島舉行的全國醫生總動員大會上，部分醫生強迫制藥公司營業員參加集會的疑惑表示，如果發現非法行為，將立即進行調查。醫協緊急對策委員會媒體宣傳委員長朱秀浩（音）表示：“如果（動員制藥公司營業員）屬實，醫協將首先出面懲戒會員，並向當事人道歉。”

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