TWICE回歸即巔峰！登頂美公告牌主要專輯排行榜. March. 05, 2024 07:56. by 李智允記者 asap@donga.com. 女子偶像團體TWICE登上了美國公告牌（Billboard）主專輯排行榜“公告牌200”的第壹位。這是K-POP歌手第8次在該排行榜上獲得第壹名。 3日（當地時間），美國公告牌通過排行榜預告報道表示，TWICE憑借第13張迷妳專輯《With YOU-th》登上了“公告牌200”的冠軍寶座。她們力壓美國鄉村音樂明星摩根•沃倫的專輯《One Thing at a Time》、坎耶•韋斯特與泰•朵拉•尚共同發行的《Vultures 1》等超人氣專輯，登上排行榜榜首。 這是非英語專輯第24次登上“公告牌200”排行榜榜首。此前，防彈少年團（BTS）、BLACKPINK、NewJeans、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、Stray Kids、SuperM、ATEEZ等7個K-POP組合占據過第壹位，由此TWICE成為第8個登上公告牌榜首的K-POP組合。2015年出道並推出《Cheer Up》等熱門歌曲的TWICE在5次進入相關排行榜前10名後，首次登上榜首。 “公告牌200”專輯排行榜是將流媒體播放次數、數字音源下載次數等換算成專輯銷量的數值（SEA+TEA）後，與實物唱片銷量相加後進行排名的。《With YOU-th》在此次統計期間創下了相當於9.5萬張的專輯銷量。新專輯中收錄了主打歌《One Spark》等6首歌曲。

한국어