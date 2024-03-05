放任尖端技術人力“非法跳槽海外”的韓國政府. March. 05, 2024 07:55. . 在尖端產業領域人才嚴重不足的情況下，韓國大企業職員以虛假理由辭職，跳槽到開出更好條件的海外競爭公司，泄露核心技術的事例正在增加。職員離開的企業很多時候連跳槽到競爭公司的事情都不知道，即使以後知道後提起訴訟，也因審理程序等原因，不會起到阻止人才流失的效果。 曾在三星電子領導5G移動通信用半導體開發組的A某前年9月以育兒、家務為由辭職後，僅過4天就跳槽到了競爭企業美國高通。6個月後得知這壹事實的三星電子向法院提出了禁止跳槽的假處分申請，但法院做出禁止跳槽的決定是在8個月之後。曾擔任LG Display有機發光二極管（OLED）相關事業戰略組組長的B某去年5月辭職時謊稱“將跳槽到合作企業”，但實際上轉移到了競爭企業中國TCL。LG顯示器在4個月後提出了訴訟，在B某辭職7個月後才做出了禁止跳槽的決定。 問題是，即使職員說謊後跳槽到海外競爭公司，公司也很難確認，即使以後確認跳槽事實，除了申請臨時處理外，沒有其他應對手段。再加上法院處理技術問題交織在壹起的假處分申請，最長需要1年多的時間。據說，即使公司勝訴，法院下達的限制跳槽期限也只有1-2年，因此實際上沒有效力。 因此，產業通商資源部去年8月表示，將根據《國家尖端戰略產業法》引入指定和管理“專業人才”的制度。如果政府將尖端戰略產業企業的職員中的核心人力指定為專門人力，企業就可以與他們簽訂防止秘密泄露、限制跳槽到海外工作的合同。如果擔心技術泄露到海外，還可以要求政府提供相關人員的出入境信息。但是，政府只是嘴上說說，到目前為止，還沒有采取任何追加措施。 相反，臺灣限制本地半導體技術人員到中國大陸企業就業等，韓國的競爭國家為了防止核心人才流失，正在高築壁壘。如果政府和企業不能齊心協力，建立阻止人才海外流出的系統，那麽在很多領域已經被中國超越的尖端產業技術力將更加難以守住。

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