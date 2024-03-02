尹錫悅宣稱“自由的統壹韓國”……要達成超越理念攻勢的國民共識. March. 02, 2024 07:44. . 尹錫悅總統昨天通過三壹節紀念詞表示：“只有實現所有人都享受自由和富饒的統壹，三壹運動才算完成。應該朝著自由的統壹韓半島前進。”他強調：“朝鮮政權的暴政和蹂躪人權是在否定人類普遍價值。擴大自由和人權就是統壹。”總統室還表示，將修改今年迎來30周年的《民族共同體統壹方案》，提出具有自由價值的新統壹藍圖。 此次三壹節紀念詞似乎可以概括為“自由主義統壹論”，將此前尹錫悅的所有演講的核心主題自由的價值擴大到了統壹討論中。尹錫悅在紀念詞中17次提到“自由”，8次提到“統壹”。他還表示，三壹運動的根源在於世界史上的大潮流——自由主義，在此基礎上建立“自由統壹的大韓民國”是“作為總統的歷史性憲法責任”。這被解讀為今後主導統壹討論的意誌。 尹錫悅的統壹話題具有濃厚的對抗朝鮮政權廢除統壹的性質。把同族稱為“第壹敵對國”的金正恩表示：“應該徹底消除統壹、和解、同族的概念。”尹錫悅對這樣的朝鮮批判稱，“以極權主義壓迫統治，將居民關在水深火熱和絕望的泥潭中”，以自由和人權為基礎的統壹論正式展開了攻勢。 政府主導統壹的意誌是合乎時宜、正確的方向。針對朝鮮的對韓敵對路線，韓國社會部分人士主張將韓朝關系重新定位為“國家間關系”。但統壹是我們應該堅守的原則和使命。就像前東德否定“單壹民族論”走自取滅亡之路壹樣，朝鮮為了體制生存的掙紮也會受到限制。 不過，政府的統壹論不能僅停留於此。過去“統壹像小偷壹樣到來”“統壹是大發”等統壹論是韓朝關系惡化時打出的牌，也很難否認這進壹步助長了韓朝之間的對決，進而成為韓國社會內部理念矛盾的因素。現在，在鞏固安保的同時，還需要緩和緊張的靈活接觸。對最終包容對象朝鮮應該超越理念攻勢，指向全體國民共感的統壹討論。

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