“為了增重1公斤，每天都和杠鈴做鬥爭……‘舉重很有意思’的應援最讓我開心”. March. 01, 2024 07:28. by 任寶美 bom@donga.com. “舉重精靈”朴惠貞（21歲•高陽市廳•音譯下同）最近在下車前再次檢查了劉海的立體感和唇色。去年在利雅得世界錦標賽和杭州亞運會女子最重量級（87公斤以上級）上接連奪冠，並出演人氣綜藝節目後，被邀請“壹起拍照”的事情大幅增加。最近在忠北鎮川選手村附近的咖啡廳接受采訪的過程中，粉絲們也多次前來與朴惠貞壹起拍照留念。 朴惠貞表示：“和（舉重國家代表）姐姐、哥哥們（參加國際大賽之前）在機場的時候，請認出我們，跟我們打招呼。舉重是冷門項目，非常感謝”，“亞運會時我看了門戶網站的應援室，很多人都說‘沒想到舉重這麽有趣’。那個也真的很好。舉重以1公斤的差距分出勝負。舉著相似重量的選手之間展開競爭的話，真的很有意思。。” 朴惠貞29日獲得了大韓體育會體育獎比賽部門最優秀獎。在情人節的上月14日，她還被大韓舉重聯合會評選為2023年最佳女選手獎獲獎者。朴惠貞笑著說：“曾獲得過優秀選手獎，但這是我第壹次獲得最佳選手獎。比巧克力還甜。” 朴惠貞之所以能夠感受到甜蜜，是因為她訓練得十分刻苦。朴惠貞上月9日在烏茲別克斯坦塔什幹舉行的亞洲錦標賽上奪冠後，繼續在鎮川選手村與杠鈴做鬥爭。因為從下月31日開始，國際舉重聯合會（IWF）世界杯將在泰國普吉島舉行。此次世界杯是獲得2024巴黎奧運會參賽資格的最後壹場比賽。 朴惠貞的抓舉、挺舉總成績為295公斤，在奧運會參賽記錄排名中位居第二。只有2021年東京奧運會金牌得主李雯雯（24歲•中國•315公斤）的成績比樸惠貞好。盡管如此，她還沒有確定參加巴黎奧運會。因為目前排名第三的是國家隊前輩孫英姬（31歲•濟州道廳•291公斤）。在奧運會舉重項目上，每個國家各級別只允許壹名選手參賽，參賽資格將由最好成績來決定。孫英姬在本屆世界杯上舉起了296公斤的重量，如果朴惠貞舉不起296公斤以上的重量，孫英姬將代表韓國參加巴黎奧運會該級別的比賽。 朴惠貞原本是在孫英姬的對角線上進行訓練的，但最近換了位置。朴惠貞說：“英姬姐姐已經舉起了沈重的重量。我壹邊舉著輕的重量，壹邊從底層重新開始。看到姐姐後，我不知不覺地變得急躁起來，所以就把位置挪到了看不見姐姐的地方。” 去年獲得世界冠軍的選手提出這樣的要求，可能會讓人覺得奇怪。對此，朴惠貞說：“自信稍微超過壹點就會變得傲慢。盡量放低姿態，（和姐姐）互相照顧，尊重並學習。” 朴惠貞說：“事實上，去年距離世錦賽還有兩天的時候，我扭傷了腰，當場就嗚嗚地哭了。當時我就想，吃了那麽多苦頭，難道就因為這個不能參加比賽嗎？但幸好在那之前壹直努力填補，所以才取得了好成績。”朴惠貞就最近進行的“次數運動”表示，“用鋼琴來打比方，就像（演奏技巧練習教材）‘哈農’壹樣。” “我也是人，需要反復做10次的事情，我想做壹兩次就過去。上小學時，因為懶得（反復）填滿次數，所以沒學1年就換到了合氣道。因為從小就是坐不住的孩子（笑）。但是我只有從頭開始壹步壹步鞏固，才能提高實戰狀態。如果要去巴黎，再累也要填滿現在的次數。”

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