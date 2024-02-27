“截至29日，未返崗者將被吊銷執照3個月”……韓國政府向實習醫生發出最後通牒. February. 27, 2024 07:25. by 朴成民記者、李相憲記者 min@donga.com、dapaper@donga.com. 韓國政府向集體提交辭職書後離開醫院壹周的實習醫生（見習醫生、住院醫生）發出最後通牒，要求他們在29日之前返回醫院。政府警告稱，如果回到醫療現場，將不追究責任，但如果拒絕，將不可避免地吊銷醫生執照3個月以上及進行司法處理。 行政安全部部長李祥敏26日在“應對醫生集體行動中央災難安全對策本部”會議上表示：“政府正視目前情況的嚴重性，發出最後呼籲。如果29日之前回到離開的醫院，將不追究過去的責任。” 這是事件發生以來，政府首次具體指出實習醫生返崗時間。據分析，將返崗時限定為29日，是出於以下憂慮：如果本月底至下月初與助理醫生簽訂的3、4年住院醫生合同到期及實習醫生拒絕受聘等，大型醫院的醫療大亂將成為現實。 保健福祉部第二次官朴敏守在當天的新聞發布會上表示：“對於未回歸者，從3月起至少要處以3個月的吊銷執照處分，相關調查和起訴等司法程序也不可避免。如果受到吊銷執照處分，將對海外就業等之後的診療產生影響。” 韓國醫生協會表示反對稱：“如果吊銷實習醫生執照並啟動司法程序，所有醫生的憤怒將達到極點，大韓民國的醫療將徹底崩潰。”實習醫生們也表示，“事態越久，越不利的壹方就是政府”，似乎沒有太大的動搖。前天主教中央醫療院實習醫生緊急對策委員長柳玉河（音）表示：“如果徹底取消醫科大學擴招和必需醫療套餐政策、向實習醫生道歉，誰都不會回去。” 截至23日下午7時，向100家主要研修醫院遞交辭呈的實習醫生達10034人（占總數80.5%），其中9006人（72.3%）離開了工作崗位。尹錫悅總統當天在龍山總統室主持的首席秘書會議上強調：“讓國民生病時及時、正確地接受治療是福利的核心，也是國家的憲法責任。”總統室高層相關人士表示：“不會退縮，根據原則應對醫療界的集體行動的基調非常堅定。”

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