專欄：如果想在第22屆國會上看到魚兒“科伊”的感動. February. 27, 2024 07:25. . “金睿智能和導盲犬壹起出現在國會，這就已算是幹成大事了。” 盲人鋼琴家出身的國民力量黨國會議員金睿智最近在著作《打破魚缸走向大海》中公開了4年前被提議為未來統合黨衛星政黨未來韓國黨“引進1號”時聽到的故事。在第壹次見面時，現任議員將金議員視為具有適當色彩的用途、塑造形象的存在。金議員寫道，“被提議擔任適當的陪襯，在4年後安靜地辭職。” 金議員打破了外界對盲人議員的偏見，認為“能和狗壹起出現在國會，這就夠了”。反而像金議員的信念壹樣，在正確利用動搖民主主義和政治的力量—語言方面嶄露頭角。導盲犬“喬伊”也壹直陪在她身邊。 作為緊急對策委員的她最近在黨緊急對策委員會會議上突然表示“想糾正不正確和歧視性的表述”，開始了突發問答。記者向緊急對策委員會委員長韓東勛問道：“‘身患殘疾’是對的，還是‘有殘疾’是對的？”韓對策委員長回答稱“我們黨的會議好像真的（沒有劇本）直接進行”。據說，殘疾是認同感，而不是像病壹樣讓人不舒服。 在照顧對方的氛圍中，用自然的提問和回答以及正確的語言傳達是她的力量。如果單純強調“不要使用身患殘疾的話”，就不會引起聽眾的共鳴。用汝矣島式的語法向貶低殘疾人的對方發言投下“語言炸彈”也是壹樣。她還提出了應對方案。她說：“想要使用隱喻或直喻時，請在原觀念和輔助觀念中加入自己的名字。如果（加入後）心情還不錯，可以使用，但如果心情變很差，那就絕對不能使用。” 去年6月，金議員在國會對政府質詢中，講述了根據環境大小不同的魚兒“科伊”的故事，讓人感動不已。科伊是壹種在小魚缸裏長10厘米，在寬闊的江裏長1米以上的魚。她說“希望大家齊心協力，像（打破）阻礙魚生長的魚缸和水族館壹樣，消除社會制約”，贏得了全場起立鼓掌。 在4年的國會任期內，如果很難看到壹兩次起立鼓掌的瞬間，那就是浪費稅金。2024年國會議員的年薪定為1.6億韓元，比去年上漲1.7%。如果加上300名議員，算術統計超過450億韓元。投入巨額制作費的國會如果每天只轉播粗話鬧劇，這是對國民的侮辱。讓人皺眉頭的“粗話制造機”還要繳納稅金嗎？ 距今年的議會選舉還有40多天。回味第21屆國會，就會留下“憎惡”的苦澀。國民力量黨院內代表尹在玉診斷說：“在憎惡的惡性循環完全破壞正常政治之前（及時進行修正）。”金議員宣布不參加今年的議會選舉。相反，使用讓人聯想到“狗○○”的“GSGG”表現的講粗話議員將再次參選。朝野還會分幫結派進行鬥爭，但是如果相信語言的力量，說正經話的議員數增加的話，國會肯定會發生變化。

한국어