英特爾的半導體宣戰布告：“6年內將戰勝三星”. February. 23, 2024 07:50. . 美國半導體企業英特爾前天正式宣布，到2030年為止，將在代工市場躍居第二位。雖然沒有提到公司名稱，但直接針對的是目前排名第二的三星電子。英特爾表示，將立即與微軟攜手，在今年底之前批量生產1.8納米芯片。如果按照公開的說法，這壹速度比計劃明年批量生產2納米的三星電子和臺積電還要快。英特爾還表示，1.4納米超微工藝也和三星、臺積電壹樣，將在2027年批量生產。 前天英特爾舉辦的首次代工活動是美國要找回被亞洲奪走的代工主導權的宣戰場所。即，美國要把目前80%依賴亞洲的世界半導體生產的壹半拿回歐美。美國商務部長吉娜·雷蒙多預告了《第二部半導體法》，並承諾提供破格的支援，微軟、開放人工智能等美國人工智能代表企業的首席執行官也全體出動，站臺表示支持。席間，還出現了“半導體是未來的石油”“英特爾是美國的冠軍”“重建美國供應網”等發言。 也有人認為，2021年3月再次挑戰代工產業的後起之秀英特爾不會壹下子進入領先圈。英特爾過去在7納米工程上也吃了不少苦頭，目前晶圓代工的市場占有率僅為1%左右。但是，考慮到當年被稱為“半導體帝國”的英特爾的底蘊，再加上美國政府和企業團結壹致的“美國壹個團隊”的全面支援，不能忽視。 因英特爾的參戰，韓國半導體進入了緊急狀態。在主力存儲器半導體的業況恢復緩慢的情況下，在晶圓代工市場上，稍有不慎就會在臺積電和英特爾之間成為三明治的處境。與把美國政府當作友軍的英特爾不同，三星電子前面是荊棘叢生的道路。有觀察人士認為，英特爾將從美國政府獲得13萬億韓元左右的補貼，但三星電子目前對美國投資的補貼規模等尚不明朗。同時，在韓國投資的稅額減免也因高於競爭國家的法人稅率、最低稅等，效果微乎其微。 半導體市場為了搶占預計快速增長的人工智能半導體，正在展開尖端技術競爭。以開放人工智能為首，投資競爭非常激烈，為了降低對英偉達的依賴度，正在進行多種合縱連橫。對於三星電子等韓國半導體企業來說，危機可以成為新的機會。最終，唯壹的出路就是確保超差距的技術競爭力。韓國政府也應該提供破格的支援和精巧的外交、產業政策作為後盾。

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