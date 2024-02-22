李剛仁前往倫敦“為輕率的行動道歉”，孫興慜：“希望大家原諒剛仁”. February. 22, 2024 07:56. by 金培中 wanted@donga.com. 因與國家足球代表隊隊長孫興慜（32歲）揪住領口打架而遭到輿論圍攻的李剛仁（23歲）親自去找孫興慜進行了道歉。孫興慜也接受了對方的道歉。 21日上午，李剛仁在自己的照片墻上寫道：“在亞洲杯大賽上，我的短淺想法和輕率的行動給包括興慜哥在內的全體球隊和球迷帶來了很大的失望”，“我認為親自去找興慜哥真心道歉很重要。再次感謝欣然歡迎來到倫敦的我的興慜哥。”這距離他與孫興慜展開抓領口之爭已經過去了15天。 14日，李剛仁因媒體報道與孫興慜發生爭吵的消息傳開後，也在照片墻上上傳了道歉信。當時他就與孫興慜的爭吵使用了“爭吵”壹詞。道歉對象也不是孫興慜，而是球迷。文章也在24小時後自動刪除。因此，球迷們不斷指責“道歉沒有誠意”，李剛仁在壹周內再次發表了道歉文章。李剛仁在首篇道歉文章中寫道“孫興慜哥”，但在當天的第二篇文章中卻去掉姓，稱其為“興慜哥”。 李剛仁說：“興慜哥作為隊長，作為哥哥，作為隊友，沒有傾聽他為了團結而給我的忠告，只是發表了自己的意見”，“當天在聚餐時，我做出了絕對不能做的行為。現在回想起來那也是絕對不能做的行動。我對此深表悔意。” 5日（當地時間），兩人在與約旦隊進行亞洲杯4強賽的前壹天，在卡塔爾多哈的酒店、宿舍、餐廳互相揪住對方的衣領。 起因是包括李剛仁在內的部分後輩先吃完晚飯，在酒店內的休息空間打乒乓球。孫興慜說“明天有比賽，為了管理狀態休息吧”，李剛仁卻追問“為什麽妨礙我的休息時間”，演變成肢體沖突。李剛仁還向國家隊的其他前輩和隊友們道歉。李剛仁表示，“對待前輩和隊友時的言行缺乏關懷和尊重，對此正在認真反省。承諾將更加具備正確的態度和禮儀。” 李剛仁上傳文章1小時10分左右後，孫興慜也在自己的照片墻上留言。他還上傳了與來找自己的李剛仁笑著合影的照片。孫興慜表示，“剛仁真心進行了反省，並向包括我在內的代表隊所有選手真誠地道歉”，“那件事之後剛仁度過了非常艱難的時間。請用寬容的心原諒他壹次。作為國家隊隊長，拜托了。”李剛仁在與孫興慜的爭吵傳開後，遭到了“剝奪國家隊資格”等輿論的十字炮火。以李剛仁為廣告模特的阿拉奇炸雞決定不再與李剛仁續約。網站上也刪除了有關李剛仁的內容。通信公司KT也下架了以李康仁為模特的宣傳廣告海報。向國內轉播李剛仁所屬球隊巴黎聖日耳曼（PSG）比賽的在線視頻服務（OTT）企業Coupang Play在預告18日舉行的PSG與南特比賽時，與以往不同，沒有播放有關李剛仁的照片和字幕。 孫興慜說：“我小時候也有過失誤和表現不好的時候，但每次都有好前輩們的嚴厲建議，所以現在的我才能站在這裏”，“作為國家隊的前輩和隊長，我會在旁邊特別照顧剛仁，讓他成長為更好的人和更好的選手。”孫興慜表示：“我不認為自己的行動做得很好。我的立場是，為了球隊也要做出那種討厭的行為，這是隊長的本分，因此即使再次處於同樣的狀況，也會為了球隊而行動。”

한국어