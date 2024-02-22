開發非首都圈產業園區時，綠化帶可“無限制解除”. February. 22, 2024 07:55. by 崔東洙記者、金衡民記者 firefly@donga.com. 政府正在推進在地區開發產業園區或宅地時，可以不受總量限制解除開發限制區域（綠化帶）的方案。這反映了各地方自治團體維持規定的綠化帶面積，繼而地方自治團體主導的開發事業受到很多制約的指責。但也有人批評說，這是在總選（國會議員大選）即將到來之際，為獲得地區民心而實施的“總選用”政策。 尹錫悅總統21日在蔚山蔚州郡蔚山會展中心舉行的第13次民生討論會上表示：“時隔20年將全面修改曾是解除綠化帶決定性障礙的統壹解除標準。” 今後，非首都圈地方自治團體在開發產業園區或宅地時，如果經過審議被選定為地區戰略產業，將不適用“可解除總量限制”。總量限制是地方自治團體不能解除超過規定面積的綠化帶的限制。之前只適用於國家產業園區等中央政府主導事業的例外條款擴大到了地方自治團體事業。 另外，如果有必要，還可以開發過去無法解除綠化帶的環境評價1、2等級地皮。但是，應該把解除的土地重新指定為綠化帶，維持綠化帶的總量。農地規制也將得到緩解，農業振興地區（以前的絕對農地）的3公頃以下的農地也可以建設文化福利設施、體育設施等。 有人指出，在總選49天前大規模解除綠化帶限制是“用於總選的政策”。共同民主黨院內相關人士當天主張：“事實上，這只能看作是執政黨支援選舉的行動。”

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