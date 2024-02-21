共同民主黨排名後20%議員包括大量非李在明派系人士……非李在明派系指責“公推屠殺、李在明私黨化”. February. 21, 2024 07:36. by 尹多彬記者、劉彩燕記者 empty@donga.com、ycy@donga.com. 隨著共同民主黨對現任議員的評價排名後20%對象中包括親文在寅派等非李在明派系，公推破裂之聲越來越大。排名後20%的非李在明系議員們強烈反對，稱“李在明代表的‘公推屠殺’成為了現實”，並預告集體行動。黨內也有人提出他們有可能再次退黨。 非李在明系議員朴用鎮20日召開記者會，自稱“接到了排名後10%的通報”，並正面抨擊“李在明私黨化”。排名後10%的現任議員在競選時將被扣減30%的選票。朴用鎮表示將留在共同民主黨內進行競選。他表示：“將以重新恢復民主黨的整風運動的覺悟，忍受今天的胯下之辱。”朴用鎮在2022年大選和同年全黨大會上與李在明展開了競爭。去年2月，在國會表決同意逮捕李在明議案之前，朴用鎮曾公開主張李在明放棄不逮捕特權、接受拘捕令實質審查。 在朴用鎮所在選區首爾江北乙，強硬親李在明派系的黨教育研修院院長鄭鳳株和親李在明派系的非國會議員李承勛（音）作為預備候選人參加了競選。李承勛上個月被破例免除了因退黨經歷而扣減（-25%）選票的處罰，預計平衡性爭議將持續下去。 文在寅青瓦臺出身的非李在明系議員尹永燦當天下午也召開記者會表示：“接到了下位10%的通報。”他說：“現在（說是後20%）的人大部分都是非李在明派系。事實上應該看作是公推屠殺。” 親文在寅派主力洪永杓議員當天下午繼朴用鎮和尹永燦之後，又接連與全海澈、宋甲錫、朴英淳、薛勛等非李在明派系議員舉行了會晤。他們計劃在21日的議員全體大會上對李在明的私黨化爭議正式提出問題。 面對黨內日益強烈的反對，李在明召開了沒有計劃的緊急最高委員會，討論了善後對策。李在明在接受記者采訪時表示，“我珍惜的人也有很多包含在（評價排名靠後）內”，並就黨內爭議表示，“希望大家認為這是脫胎換骨過程中產生的陣痛”。據悉，李在明在最高委員會上表示，“進行了公正的評價”。

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