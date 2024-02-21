“像個人的國家才是好的國家”. February. 21, 2024 07:36. . 對某些人來說痛苦的事情對另外壹些人來說也許會是快樂的。雖然聽起來有些悲傷和無奈，但現實有時就是如此。但是，即使是別人的痛苦，這怎麽能成為自己的快樂呢？相互反目和惡意是原因所在。從柏拉圖的“國家”來看，蘇格拉底說只有將這種分裂現實扭轉到相反的方向，才能成為正確的國家。在理想的國家裏，某人的痛苦和眼淚就是我的痛苦和眼淚，某人的成功和失敗就是我的成功和失敗。他認為對國家最有害的是連他人的痛苦也當作快樂對待的分裂。這種分裂阻礙了感情的共享。據他介紹，能將國家團結在壹起的是“盡可能讓所有市民共享快樂和痛苦”。 蘇格拉底認為“像個人的國家”是好的國家。假設有人傷了手指。那樣的話，全身都會感到疼痛。因為手指是身體有機的壹部分，所以整個身體都會感到痛苦。這不僅僅是壹種痛苦，在喜悅和快樂等其他情感中也是如此。部分感受到的喜悅或快樂就是全體感受到的喜悅或快樂。 蘇格拉底把國家比喻為人類的身體，說“經營得好的”國家應該像手指和身體的關系壹樣。就像整個身體有機地感受到身體的壹部分經歷壹樣，所有市民和國家都應該共享個人感受到的感情。據他介紹，“如果個別市民發生好事或壞事，將個別市民視為自己的壹部分，作為全體壹起高興或悲傷的國家就是好國家。”也就是說，國家也應該是人格體。蘇格拉底在2000多年前曾說過，國家應該將個人的傷口和痛苦視為自己的東西，這句話放在當今社會仍然有效且珍貴。因為我們生活在極度不信任、冷嘲熱諷和憎惡的時代，所以更是如此。

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