短道速滑選手朴知元和金基利雙雙獲得“水晶球獎”. February. 20, 2024 07:57. by 任寶美 bom@donga.com. “壹個水晶球是不夠的。有兩只手，兩手各拿壹個。” “男朴”朴知元（28歲•首爾市廳）在結束2023~2024國際滑聯（ISU）短道速滑世界杯第5站比賽後做出了上述表示。ISU從迎來短道速滑創立25周年的上賽季開始，向綜合排名第壹的選手頒發該獎杯。因為有同名女子國家代表選手，所以被稱為“男樸”的朴知元在上個賽季比較輕松地成為了水晶球獎的首任主人公。. 但此次直到本賽季最後壹場世界杯第6站比賽為止，還不能保證會獲得綜合冠軍。因為史蒂芬•杜布亞（27歲•加拿大）的追擊非常猛烈。杜布亞18日在波蘭格但斯克舉行的500米決賽上奪得金牌，緊追朴知元。朴知元若想連續兩個賽季獲得水晶球獎，就只能在19日舉行的1000米比賽中奪冠。最後他還是完成了那麽困難的事情。 19日，在同壹地點舉行的1000米決賽中，朴知元以1分28秒193的成績獲得了個人本賽季第五枚金牌。憑借這壹勝利，朴知元確保了1071分的排名積分，並以19分的優勢戰勝了杜布亞（1052分），登上了男子組綜合排名第壹的寶座。在本賽季的5枚金牌中，獲得3枚1000米項目金牌的朴知元表示：“我知道要想獲得綜合冠軍，必須獲得第壹名。說實話沒有那麽緊張。與第壹次獲得水晶球獎時相比，現在保住了冠軍頭銜更讓我高興。” 本賽季壹直將意味著上賽季排名第壹的數字“1”掛在頭盔上的朴知元表示，“數字1對我來說意義重大。這讓我感覺到壹切都是可能的，在剩下的賽季裏我也想保持第壹的位置，這給我帶來了很大的動力。”連續兩個賽季獲得世界杯總冠軍的朴知元在世界錦標賽上也獲得過3枚金牌，但迄今為止他還沒有參加過冬奧會。 在女子組，“蘭博基利”金基利（20歲•城南市廳）首次將水晶球攬入懷中。當天，金基利在女子100米比賽中獲得銀牌，並以1211分的積分領先克裏斯汀•桑托斯-格裏斯沃爾德（30歲•美國•1180分）31分。金基利說：“能夠實現壹直夢想的世界第壹，真是令人吃驚。現在我的目標是奪得世錦賽金牌。” 在本賽季女子組比賽中，“短道速滑女皇”崔瑉禎（26歲•城南市廳）因備戰2026科爾蒂納丹佩佐冬奧會而未能參賽。與此同時，金基利和桑托斯-格裏斯沃爾德就“空王座”展開了激戰。桑托斯-格裏斯沃爾德豎起大拇指說：“金基利的技術和滑行能力簡直不是這個世界的水平。” 韓國男選手中金建宇（26歲•體育彩票•第4位）和張成宇（22歲•高麗大學•第6位），女選手中沈席熙（27歲•首爾市廳•第7位）和徐輝旻（22歲•高麗大學•第8位）也進入了本賽季世界杯總分排名榜前10名。

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