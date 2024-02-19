警方追蹤在釜山LCT99層進行高處定點跳傘的外國人. February. 19, 2024 07:42. by 釜山=金華英記者 run@donga.com. 有2名疑似外國男性從國內第二高的超高層建築釜山海雲臺區LCT（照片）99層乘降落傘跳下，對此，警方已介入調查。 釜山海雲臺警察署18日表示，正在追查涉嫌偷偷進入海雲臺區中洞LCT建築物的2人（侵入住宅）的行蹤。他們涉嫌於15日上午7時左右在LCT99層瞭望臺利用降落傘進行“高處定點跳傘”。Base-Jumping是指從高樓或懸崖上跳下來的極限運動。警方認為，他們可能是挑戰從全世界著名的摩天大樓跳下來的高處定點跳傘專家。 據悉，他們從LCT降落到壹定高度，打開背在背上的降落傘，在海雲臺海水浴場著陸後消失。警方接到“有人從LCT跳下後，利用降落傘下來”的報案後出動，但未能逮捕他們。警方認為，他們住在附近的宿舍，偷偷進入LCT跳樓後，騎著電動自行車移動。 總共101層的LCT最高層為411米，是繼123層的樂天世界塔（555米）之後，國內第二高的建築。LCT98~100層的瞭望臺只要交納入場費，普通市民也可以自由出入。但是警方計劃對他們適用侵入住宅的嫌疑。警方相關人士表示：“如果違反共同住宅居住者和管理者的意願進入建築物，損害居住安寧，可以以侵入住宅的嫌疑對其進行處罰。”警方以目擊者和閉路電視（CCTV）影像等為基礎，掌握了兩人的身份，正在調查他們的行蹤。 另外，2019年11月，兩名俄羅斯人因涉嫌從釜山海雲臺40層建築物跳下，侵入住宅而被警方逮捕。法務部對他們下達了禁止出國的處分，他們只有在預存500萬韓元罰款後才能出境。

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