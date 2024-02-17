五大醫院實習醫生“全員辭職”……要防止急診室和手術室大亂. February. 17, 2024 07:33. . 首爾大學醫院等所謂的“五大醫院”見習醫生表示，將在19日日全員提交辭呈，從20日上午6時開始停止工作。圓光大學等其他醫院的見習醫生也紛紛決定參與提交辭職書。全國40所醫科大學的學生們20日壹致決定提交休學申請。這是反對政府決定醫科大學擴招2000名的醫療界正式開始集體行動。 由於見習醫師的罷工預告，急需治療的患者和家屬陷入了混亂。網上接連出現了“母親原定於20日接受肺癌手術，但手術被推遲”“接到了原定於27日手術被取消的電話”等吐露遭受損失的文章。中斷住院、推遲檢查等措施也接連不斷。在五大大型醫院的醫生中，實習醫生約占39%。他們在急診室和手術室負責休息日、夜間值班、手術輔助等工作。如果沒有見習醫生，急診室和手術室實際上勢必癱瘓。 這是有可能直接關系到患者生死的問題。實際上，在2020年住院醫生們反對醫科大學擴招、采取集體行動時，也有服毒患者和心臟驟停患者在尋找需要治療的醫院時死亡的事例。因此，有人批評說：“用患者的生命來威脅保證飯碗，這是醫生該做的事情嗎?”在這種情況下，大韓醫生協會計劃不久後通過會員投票決定是否罷工。如果普通醫生也加入罷工行列，國民的損失將無法控制。 政府向各醫院下達了禁止受理專科醫生集體辭職書的命令，接著又追加下達了不允許集體休假，維持必需醫療的命令。政府的立場是，如果不予響應，就不會善罷幹休。但實習醫生們卻表現出即使政府下達開始業務命令也不會復職的強硬態度。考慮到醫療界的集體行動有可能成為現實，政府應盡快制定對策，以免發生大亂。 目前急需擴大輔助診療護士的作用，最大限度地減少手術室人力空白，動員公共醫療機關和軍隊醫院負責應急醫療的方案等。對醫生的非法行為要進行嚴懲，同時還要進行說服工作，以免發展到最壞的情況。有必要迅速推進提高必需醫療費用、緩解不可避免的醫療事故的處罰負擔等。通過這壹措施，在平息醫療界的反對的同時，鞏固輿論的支持，才能防止醫科大學擴招再次擱淺。

한국어