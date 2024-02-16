韓國乒乓球迎來100周年，世乒賽首次在國內舉行. February. 16, 2024 08:17. by 姜泓求 windup@donga.com. 以“小雞”申裕斌（20歲）、“熱情姐姐”田誌希（32歲）為首的韓國女子乒乓球將發揮“主桌”優勢，時隔33年再次挑戰世界冠軍。 2024國際乒乓球聯合會（ITTF）世界錦標賽將於16日至25日在釜山會展中心舉行，為期10天。1926年開始的世界乒乓球錦標賽（以下簡稱“世乒賽”）在國內舉行尚屬首次。2020年大會原計劃在釜山舉行，但由於新冠病毒感染癥擴散事態，最終被取消。此後，釜山再次投身申辦競爭，並成功舉辦了迎來“韓國乒乓球100周年”的今年大賽。 世乒賽從1999年開始以單數年舉辦個人賽、雙數年舉辦團體賽的方式進行。此次大賽將舉行團體賽，來自全世界47個國家的約340名選手將壹決雌雄。男女組都是以各國選手展開單打對決，先獲得3場比賽的球隊獲勝的方式進行比賽。每組5支球隊，分成8個小組進行小組賽，然後通過淘汰賽決出冠軍。如果在本次大賽中進入8強，還可以獲得巴黎奧運會團體賽的參賽權。 到目前為止，韓國女乒已經兩次獲得世乒賽冠軍。1973年薩拉熱窩世乒賽時，在韓國球類運動歷史上首次登上世界冠軍寶座，1991年千葉世乒賽時，以南北統壹代表隊的身份參賽並獲得金牌。在此後舉行的14屆世乒賽上，中國隊奪得了13次冠軍。新加坡奪冠的2010年莫斯科世乒賽（新加坡）是唯壹例外情況。女子單打排名第8位的申裕斌表示，“將以王牌選手的責任感，毫不畏懼地（與中國選手）對抗。” 最近連續3屆世乒賽獲得銅牌的男子代表隊也決心要取得好成績。韓國男子乒乓球至今還沒有獲得過世乒賽團體賽冠軍。世界排名第14位的張禹珍（29歲）表示：“我認為（此次大賽）可能是所有韓國選手乒乓球生涯中最重要的瞬間。不小的負擔將成為更加努力的動力。”在男子組比賽中，中國隊也將自2011年大阪世乒賽後連續第11次挑戰金牌。

한국어