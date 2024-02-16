普京：“可預測的拜登比特朗普好”. February. 16, 2024 08:17. by 趙은아 achim@donga.com. 俄羅斯總統普京（照片）表示，在今年11月舉行的美國大選中，“與前總統特朗普相比，拜登總統獲勝更有利於俄羅斯”。對於拜登的高齡爭議，他還站在拜登壹側說：“美國總統選舉越來越惡劣。”但是對於他的回答，很多人分析說與他的真實想法不同。 據路透社報道，普京14日在接受本國國營電視臺“俄羅斯壹臺”采訪時，就“誰在美國大選中獲勝對俄羅斯更好”的提問回答說：“拜登。”普京表示：“他是更有經驗、更具可預測性、傳統的政治家，我們將與美國人信任的任何美國總統進行合作。” 普京對拜登的年齡和認知能力的擔憂表示，“越來越惡劣”，批評了美國選舉活動的人身攻擊方面。他在回憶2021年瑞士日內瓦會議時表示：“人們當時已在說拜登沒有能力，但我完全感覺不到這壹點。他（說話時）看了自己的筆記，說實話我也看了自己的筆記。這沒什麽大不了的。”此外，對於拜登去年6月從直升機上下來時撞到頭部的事件，他反問道：“誰都會撞到頭部不是嗎?” 對於此次采訪是否真的表明了普京總統的想法，眾說紛紜。西方安全專家認為：“普京實際上希望對俄羅斯友好的特朗普再次當選。”有分析認為，如果俄羅斯想以希望的方向結束烏克蘭戰爭，根據孤立主義路線反對支援烏克蘭的特朗普的回歸將更加有利。 特朗普在同壹天的遊說中提到了普京的發言。他說：“很多人對我說，‘那太糟糕了’，但事實並非如此，（反而）他真的對我大加贊賞。”這壹講話意在得到敵視俄羅斯的美國選民的投票。他還說：“如果成功連任，將實現迅速終結俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭等驚人的成就。”

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